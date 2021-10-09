بالفيديو.. رد فعل مصطفى الآغا على زوجته عندما رفضت التصوير بفلتر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي السوري مصطفى الآغا مقدم البرنامج الشهير "صدى الملاعب"، برفقة زوجته الإعلامية مي الخطيب.
وبين المقطع الذي شاركه مصطفى الآغا عبر حسابه الخاص في "سناب شات" زوجته تطلب منه عدم التصوير بفلتر قائلة: "شلت الفلتر ما بدي صور بفلتر، ليجيبها زوجها طلع شكلنا بيرعب".
وعلقت قائلة: "معلش يطلع شكلنا هون بيرعب أحسن ما بنرعبوا وقت يشوفونا بالحقيقة"،من جانبه قال مصطفى الآغا في المقطع ذاته: "كنا عم نتخانق لانها بتسوق بسرعة".
وتداول المتابعون الفيديو على نطاق واسع، وتضمنت التعليقات: "أول مرة اشوف واحدة ما تحب تتصور بفيلتر خاصة انه زوجها مشهور وعنده معجبات حلوة الثقة بالنفس"،وقالت متابعة: "يا زينها حبيت كلامها وشكلها وفعلا الفلاتر صارت تغير شكل المشاهير لدرجة لما نشوفهم بالحقيقة ما نعرفهم".