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بالفيديو.. رد فعل مصطفى الآغا على زوجته عندما رفضت التصوير بفلتر

منذ ساعتين
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بالفيديو.. رد فعل مصطفى الآغا على زوجته عندما رفضت التصوير بفلتر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي السوري مصطفى الآغا مقدم البرنامج الشهير "صدى الملاعب"، برفقة زوجته الإعلامية مي الخطيب.

وبين المقطع الذي شاركه مصطفى الآغا عبر حسابه الخاص في "سناب شات" زوجته تطلب منه عدم التصوير بفلتر قائلة: "شلت الفلتر ما بدي صور بفلتر، ليجيبها زوجها طلع شكلنا بيرعب".

وعلقت قائلة: "معلش يطلع شكلنا هون بيرعب أحسن ما بنرعبوا وقت يشوفونا بالحقيقة"،من جانبه قال مصطفى الآغا في المقطع ذاته: "كنا عم نتخانق لانها بتسوق بسرعة".

وتداول المتابعون الفيديو على نطاق واسع، وتضمنت التعليقات: "أول مرة اشوف واحدة ما تحب تتصور بفيلتر خاصة انه زوجها مشهور وعنده معجبات حلوة الثقة بالنفس"،وقالت متابعة: "يا زينها حبيت كلامها وشكلها وفعلا الفلاتر صارت تغير شكل المشاهير لدرجة لما نشوفهم بالحقيقة ما نعرفهم".

التصوير
فلتر
مصطفى الأغا
مي الخطيب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53956
منذ ساعة
طيب معها حق

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
عندما يغيب المساء
يوفيه زيادهكصر ما يصرحون كان وصل مليون يعني ما يدرون ان الفواتير تصدر قبله يعني خذه من هنا وحسددبه هنا
واضح ***وصريح
الله أكبر يازمن، الثمانينات الهجرية، طريق الكباري،، ( عد يا عداد ) عد يا عداد .. طول السنة وامشي تلقانا في أعياد .. طول...
واضح ***وصريح
وهل إنتهت المنافسات الرياضية،في أنظارهم إلى هذا الحد الذي يجعلهم يلعبون بأرواح البشر بعذا الشكل السخيف.
ع. س. ع
افظل لاعب محترف مر على الملاعب السعودية طبعاً افظلهم في؟؟؟؟!!!!! والباقي عليكم

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