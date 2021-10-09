حساب المواطن يوضح مدى إمكانية الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن مدى إمكانية الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل، موضحا كيفية إضافة تابع.
وقال برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة أن لا يتم الإفصاح عن دخل "الضمان الاجتماعي – التأهيل الشامل" من ضمن الدخل.
وأضاف حساب المواطن أنه يمكن إضافة التابع عن طريق البوابة الإلكترونية "تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ",مشيرا إلى أنه لا يمكن إضافة تابع عبر تطبيق البرنامج إنما تتم إضافته من خلال الموقع الإلكتروني.