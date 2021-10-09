نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ذكرى صدور مرسوم ملكي بتأسيس مجلس الوزراء

منذ ساعتين
1754
1
ذكرى صدور مرسوم ملكي بتأسيس مجلس الوزراء

علي القحطاني (صدى):
شهد يوم 9 أكتوبر عام 1953م، صدور مرسوم ملكي من الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بتأسيس مجلس الوزراء.

وأصدر الملك عبد العزيز، أمرا ملكيا برقم ٥/١٩/٤٢٨٨ وتاريخ غرة ربيع الأول ١٣٧٣هـ بتأسيس مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يومذاك الملك سعود بن عبد العزيز - رحمه الله.

وتنص أولى مواده على ما يلي: "يؤلف مجلس وزراء تحت رئاسة ولدنا سعود ولي عهد المملكة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتألف من جميع وزراء الدولة المكلفين بإرادة ملكية لإدارة شؤون الوزارات المعهودة إليهم للنظر في جميع شؤون الدولة خارجية كانت أو داخلية، فتقرر بشأنها ما يراه موافقا لمصلحة البلاد لأجل عرضها علينا".

 

 

الملك سعود
الملك عبدالعزيز
مجلس الوزراء
مرسوم ملكي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135879
منذ 40 دقيقة
الله يرحم الجميع ، ويزيد عز بلادنا في ظل حكامنا عزاً على عز .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
عندما يغيب المساء
يوفيه زيادهكصر ما يصرحون كان وصل مليون يعني ما يدرون ان الفواتير تصدر قبله يعني خذه من هنا وحسددبه هنا
واضح ***وصريح
الله أكبر يازمن، الثمانينات الهجرية، طريق الكباري،، ( عد يا عداد ) عد يا عداد .. طول السنة وامشي تلقانا في أعياد .. طول...
واضح ***وصريح
وهل إنتهت المنافسات الرياضية،في أنظارهم إلى هذا الحد الذي يجعلهم يلعبون بأرواح البشر بعذا الشكل السخيف.
ع. س. ع
افظل لاعب محترف مر على الملاعب السعودية طبعاً افظلهم في؟؟؟؟!!!!! والباقي عليكم

أخر الأخبار

مغادرة 230 ألف مسافر مع عائلاتهم عبر جسر الملك فهد
مغادرة 230 ألف مسافر مع عائلاتهم عبر جسر الملك فهد
منذ 29 دقيقة 1476
سبحان من أنجاه
سبحان من أنجاه
منذ 34 دقيقة 314
لقطات من اعصار وسط البحر
لقطات من اعصار وسط البحر
منذ 39 دقيقة 317
طيار ينجو من حادث مروع
طيار ينجو من حادث مروع
منذ 44 دقيقة 332
بالفيديو.. "الزعاق": الثلاثاء أول أيام الوسم
بالفيديو.. "الزعاق": الثلاثاء أول أيام الوسم
منذ 59 دقيقة 1558
أشياء تقف وراء المغص عند الرضع
أشياء تقف وراء المغص عند الرضع
منذ ساعة 1430
ميسي يكشف كواليس انتقاله لباريس سان جيرمان وأبرز مرشحيه للكرة الذهبية
ميسي يكشف كواليس انتقاله لباريس سان جيرمان وأبرز مرشحيه للكرة الذهبية
منذ ساعة 1582
صورة ملونة نادرة لمسجد الظهران قبل 69 عام
صورة ملونة نادرة لمسجد الظهران قبل 69 عام
منذ ساعة 1074
بالصور.. ظهور مرسيدس A-Class فيس ليفت أثناء اختبارها
بالصور.. ظهور مرسيدس A-Class فيس ليفت أثناء اختبارها
منذ ساعة 1505
أمير جازان بالنيابة يطمئن على صحة المصابين في هجوم مطار الملك عبدالله
أمير جازان بالنيابة يطمئن على صحة المصابين في هجوم مطار الملك عبدالله
منذ ساعة 1617