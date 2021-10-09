ذكرى صدور مرسوم ملكي بتأسيس مجلس الوزراء

علي القحطاني (صدى):
شهد يوم 9 أكتوبر عام 1953م، صدور مرسوم ملكي من الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بتأسيس مجلس الوزراء.
وأصدر الملك عبد العزيز، أمرا ملكيا برقم ٥/١٩/٤٢٨٨ وتاريخ غرة ربيع الأول ١٣٧٣هـ بتأسيس مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يومذاك الملك سعود بن عبد العزيز - رحمه الله.
وتنص أولى مواده على ما يلي: "يؤلف مجلس وزراء تحت رئاسة ولدنا سعود ولي عهد المملكة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتألف من جميع وزراء الدولة المكلفين بإرادة ملكية لإدارة شؤون الوزارات المعهودة إليهم للنظر في جميع شؤون الدولة خارجية كانت أو داخلية، فتقرر بشأنها ما يراه موافقا لمصلحة البلاد لأجل عرضها علينا".