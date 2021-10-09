بالفيديو.. لجين عمران تكشف سر ارتباكها عقب لقائها كاردي بي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت الإعلامية لجين عمران سبب ارتباكها خلال لقائها بالنجمة العالمية كاردي بي، خلال مشاركتهما في عرض مجوهرات ميسيكا في باريس، قبل أيام قليلة.
وقالت عمران إن كثرة فلاشات الكاميرات التي كانت بوجههما، هي التي سببت ارتباكها، مبينة أنها صُدمت بشخصية كاردي بي، على أرض الواقع، ووصفتها بالخجولة والمتواضعة جدًا، وبأنها تخجل من الكاميرات، بعد أن كانت تعتقد كما العديد من متابعيها بأنها شخصية ساخرة أو "مجنونة" بسبب بعض تصرفاتها.
وتحدثت لجين عن قصة حصلت مع النجمة العالمية، عندما طلبت الأخيرة منها تعديل العِقد الذي كانت ترتديه، لأنه كان مائلًا، وبعدها التقطتا صورة تذكارية.
وخطفت لجين عمران الأنظار، بأناقتها ورشاقتها خلال ظهورها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث وارتدت فستانًا من اللون الأسود، كان قصيرًا وبكمّين طويلين مفتوحين، من أليكس بيري Alex Perry.