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بالفيديو.. لجين عمران تكشف سر ارتباكها عقب لقائها كاردي بي

منذ ساعتين
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بالفيديو.. لجين عمران تكشف سر ارتباكها عقب لقائها كاردي بي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت الإعلامية لجين عمران سبب ارتباكها خلال لقائها بالنجمة العالمية كاردي بي، خلال مشاركتهما في عرض مجوهرات ميسيكا في باريس، قبل أيام قليلة.

وقالت عمران إن كثرة فلاشات الكاميرات التي كانت بوجههما، هي التي سببت ارتباكها، مبينة أنها صُدمت بشخصية كاردي بي، على أرض الواقع، ووصفتها بالخجولة والمتواضعة جدًا، وبأنها تخجل من الكاميرات، بعد أن كانت تعتقد كما العديد من متابعيها بأنها شخصية ساخرة أو "مجنونة" بسبب بعض تصرفاتها.

وتحدثت لجين عن قصة حصلت مع النجمة العالمية، عندما طلبت الأخيرة منها تعديل العِقد الذي كانت ترتديه، لأنه كان مائلًا، وبعدها التقطتا صورة تذكارية.

وخطفت لجين عمران الأنظار، بأناقتها ورشاقتها خلال ظهورها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث وارتدت فستانًا من اللون الأسود، كان قصيرًا وبكمّين طويلين مفتوحين، من أليكس بيري Alex Perry.

باريس
لجين عمران
كاردي بي
مجوهرات ميسيكا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53956
منذ ساعة
خطفت الانظار ببراطمها المتدليه مثل براطم الناقه
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 82
منذ ساعة
عجوز وش خطفت من انظار
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135879
منذ ساعة
هههههههههههههههه ياهملااالي ..

.. قالوا // الخنغسي والعقربي ، كل لشبيهه يطربي ..وكذالك قالوا // الطيور (الهامله) على اشكالها تقع..

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
عندما يغيب المساء
يوفيه زيادهكصر ما يصرحون كان وصل مليون يعني ما يدرون ان الفواتير تصدر قبله يعني خذه من هنا وحسددبه هنا
واضح ***وصريح
الله أكبر يازمن، الثمانينات الهجرية، طريق الكباري،، ( عد يا عداد ) عد يا عداد .. طول السنة وامشي تلقانا في أعياد .. طول...
واضح ***وصريح
وهل إنتهت المنافسات الرياضية،في أنظارهم إلى هذا الحد الذي يجعلهم يلعبون بأرواح البشر بعذا الشكل السخيف.
ع. س. ع
افظل لاعب محترف مر على الملاعب السعودية طبعاً افظلهم في؟؟؟؟!!!!! والباقي عليكم

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