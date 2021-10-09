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مشروع جديد لتوسيع الخدمات الحكومية عبر الأجهزة الذكية

منذ 3 ساعات
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مشروع جديد لتوسيع الخدمات الحكومية عبر الأجهزة الذكية

علي القحطاني (صدى):
بدأت هيئة الحكومة الرقمية، في مشروع جديد لتطوير دورة الخدمة الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومة، والارتقاء بأداء منسوبيها لتقديم هذه الخدمات بشكل مبتكر، فضلًا عن تصميم الخدمات الرقمية، والمحتوى الرقمي، والقنوات الموحدة "الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية" .

ويشمل المشروع ضوابط وتعليمات للجهات الحكومية، والتي تتمثل في: التأكد من أن إجراءات تصميم خدماتها الرقمية تتسم بالقدرة على التكيف مع التقنيات الجديدة والتغيرات التقنية المتسارعة وتركز على تلبية احتياجات المستفيدين من هذه الخدمة، والتأكد من استيفاء المتطلبات المتعلقة بالأمن.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مراعاة إجراءات ضمان الجودة كجزء من تصميم وتطوير خدماتها الرقمية وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية بهذا الخصوص، ونشر وربط خدماتها الرقمية مع البوابة الوطنية الموحدة (GOV.SA) للوصول لتجربة مستفيد سلسة ومرضية ومتكاملة.

 

المملكة
الأجهزة الذكية
الخدمات الحكومية
هيئة الحكومة الرقمية
مشروع جديد

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14539
منذ 41 دقيقة
طيب..

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
عندما يغيب المساء
يوفيه زيادهكصر ما يصرحون كان وصل مليون يعني ما يدرون ان الفواتير تصدر قبله يعني خذه من هنا وحسددبه هنا
واضح ***وصريح
الله أكبر يازمن، الثمانينات الهجرية، طريق الكباري،، ( عد يا عداد ) عد يا عداد .. طول السنة وامشي تلقانا في أعياد .. طول...
واضح ***وصريح
وهل إنتهت المنافسات الرياضية،في أنظارهم إلى هذا الحد الذي يجعلهم يلعبون بأرواح البشر بعذا الشكل السخيف.
ع. س. ع
افظل لاعب محترف مر على الملاعب السعودية طبعاً افظلهم في؟؟؟؟!!!!! والباقي عليكم

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