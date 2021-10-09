مشروع جديد لتوسيع الخدمات الحكومية عبر الأجهزة الذكية

علي القحطاني (صدى):
بدأت هيئة الحكومة الرقمية، في مشروع جديد لتطوير دورة الخدمة الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومة، والارتقاء بأداء منسوبيها لتقديم هذه الخدمات بشكل مبتكر، فضلًا عن تصميم الخدمات الرقمية، والمحتوى الرقمي، والقنوات الموحدة "الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية" .
ويشمل المشروع ضوابط وتعليمات للجهات الحكومية، والتي تتمثل في: التأكد من أن إجراءات تصميم خدماتها الرقمية تتسم بالقدرة على التكيف مع التقنيات الجديدة والتغيرات التقنية المتسارعة وتركز على تلبية احتياجات المستفيدين من هذه الخدمة، والتأكد من استيفاء المتطلبات المتعلقة بالأمن.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مراعاة إجراءات ضمان الجودة كجزء من تصميم وتطوير خدماتها الرقمية وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية بهذا الخصوص، ونشر وربط خدماتها الرقمية مع البوابة الوطنية الموحدة (GOV.SA) للوصول لتجربة مستفيد سلسة ومرضية ومتكاملة.