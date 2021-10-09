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بالفيديو.. لحظة مرعبة لهجوم فهد على امرأة أمام منزلها

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. لحظة مرعبة لهجوم فهد على امرأة أمام منزلها

نيودلهي (صدى):
كشف مقطع فيديو عن لحظة مرعبة، لهجوم فهد على امرأة جالسة خارج منزلها في ضاحية آري كولوني شمالي مومباي بالهند؛ حيث تصدت له بعصا.

وأظهر الفيديو، عيون الفهد تتلألأ في الظلام وهو يتسلل من الأدغال خلف السيدة وهاجمها وأسقطها أرضًا، وحاول أن ينشب مخالبه القوية في جسدها، وبينما تصرخ المرأة طلبًا للمساعدة، وفي محاولة يائسة منها لصد الفهد، أمسكت المرأة بعصاها، وضربته بها بينما كان الوحش يحاول الوصول إلى رقبتها.

وتراجع الفهد بعدما أصابته العصا في وجهه أكثر من مرة، وفي النهاية هرب الفهد بينما خرج أفراد الأسرة والجيران من بيوتهم لنجدتها؛ حيث أُصيبت بجروح في وجهها وذراعها وظهرها وساقها، لكن الإصابات ليست خطيرة، وهي بخير، وتخضع للعلاج.

الهند
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وحش

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135896
منذ 4 ساعات
إمرأة شجاعة .. اسلمي ويسلم عصاتز ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53967
منذ 47 دقيقة
كفو جيده دافعت عن نفسها

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