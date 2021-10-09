فوائد العنب وتأثير تناوله يوميًا على الصحة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت اختصاصية التغذية الروسية يانا جريشينا، فوائد العنب وتأثير تناوله بشكل يومي على الصحة، مؤكدة أنه لن يسبب أي ضرر للجسم إذا لم يتجاوز الحصة السعرات الحرارية اليومية.
وقالت اختصاصية التغذية، أن أكثر أنواع العنب فائدة هو العنب الأسود والأحمر، حيث يعمل على تطبيع ضغط الدم وسيكون مفيدا جدا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، لافتة إلى أن يحتوي العنب على ثلث القيمة اليومية لـ"فيتامين سي" الضروري للحفاظ على جهاز المناعة، و"فيتامين ب" الذي يلعب دورا مهما في تسريع عملية التمثيل الغذائي.
وأشارت إلى أن العنب له تأثير ضئيل أو معدوم على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولديها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، لذا يمكنك تناول كمية كبيرة من العنب بأمان دون التعرض لخطر الإصابة بمرض السكري.