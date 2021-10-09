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فوائد العنب وتأثير تناوله يوميًا على الصحة

منذ ساعتين
1646
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فوائد العنب وتأثير تناوله يوميًا على الصحة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت اختصاصية التغذية الروسية يانا جريشينا، فوائد العنب وتأثير تناوله بشكل يومي على الصحة، مؤكدة أنه لن يسبب أي ضرر للجسم إذا لم يتجاوز الحصة السعرات الحرارية اليومية.

وقالت اختصاصية التغذية، أن أكثر أنواع العنب فائدة هو العنب الأسود والأحمر، حيث يعمل على تطبيع ضغط الدم وسيكون مفيدا جدا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، لافتة إلى أن يحتوي العنب على ثلث القيمة اليومية لـ"فيتامين سي" الضروري للحفاظ على جهاز المناعة، و"فيتامين ب" الذي يلعب دورا مهما في تسريع عملية التمثيل الغذائي.

وأشارت إلى أن العنب له تأثير ضئيل أو معدوم على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولديها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، لذا يمكنك تناول كمية كبيرة من العنب بأمان دون التعرض لخطر الإصابة بمرض السكري.

 

أطعمة
تغذية
العنب
صحة الجسم

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14532
منذ 55 دقيقة
очень хороший
جيد جدا.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135868
منذ دقيقتين
ممتاز ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه هذا اهبل لا ياخذ اموال ولا يعاشر النساء
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب بطول ، مايوفي ديونه ..
ابو عمار
هههههههههههههه المفروض يدخل بها مثل فلم زوج تحت الطلب بطولة عادل امام والا ما ينفع بالرغم انه في الاصل لا يجوز
عاطف ابو على
حد يقوله طيب ان مصر فازت بالعافيه على ليبيا 1/0 الله يرحمه ويسامحه

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