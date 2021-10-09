قصة شاب بالجوف نجح في مشروع سياحي يحتضن مختلف أنواع الطيور

الجوف (صدى):
نجح شاب في الجوف في إنشاء مشروع سياحي يحتضن مختلف أنواع الطيور على مساحة تتجاوز الـ400 متر وأطلق عليه محمية الكاسكو
وأوضح الشاب مالك محمية كاسكو، إنه استلهم الفكرة من والده الذي كان يحب الطيور وهوايته لها، وتطورت الفكرة في إضافة مقهى للحديقة.
وأضاف الشاب أن أهم الطيور الموجودة هو الكاسكو والكوكاتو الببغاء الأمزوني الشهير، وأنواع كثيرة من البلابل الصغيرة.
يجدر الإشارة إلى أن محمية الكاسكو تمتلىء بمجموعة من الطيور النادرة وأنواعها المختلفة التي تتغنى بأصواتها وأنغامها، وهذا المشروع الذي تشكل من هواية طيور الزينة والببغاء أصبح اليوم في سكاكا مقصدًا للعديد من الزوار يعيشون من خلاله تجربة فريدة بأجواء استوائية.
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