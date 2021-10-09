نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قصة شاب بالجوف نجح في مشروع سياحي يحتضن مختلف أنواع الطيور

منذ ساعة
1598
1
قصة شاب بالجوف نجح في مشروع سياحي يحتضن مختلف أنواع الطيور

الجوف (صدى):
نجح شاب في الجوف في إنشاء مشروع سياحي يحتضن مختلف أنواع الطيور على مساحة تتجاوز الـ400 متر وأطلق عليه محمية الكاسكو

وأوضح الشاب مالك محمية كاسكو، إنه استلهم الفكرة من والده الذي كان يحب الطيور وهوايته لها، وتطورت الفكرة في إضافة مقهى للحديقة.

وأضاف الشاب أن أهم الطيور الموجودة هو الكاسكو والكوكاتو الببغاء الأمزوني الشهير، وأنواع كثيرة من البلابل الصغيرة.

يجدر الإشارة إلى أن محمية الكاسكو تمتلىء بمجموعة من الطيور النادرة وأنواعها المختلفة التي تتغنى بأصواتها وأنغامها، وهذا المشروع الذي تشكل من هواية طيور الزينة والببغاء أصبح اليوم في سكاكا مقصدًا للعديد من الزوار يعيشون من خلاله تجربة فريدة بأجواء استوائية.

&s=08

الجوف
الطيور
مشروع سياحي
محمية الكاسكو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18049
منذ ساعة
سكاكا وحدها اسم سياحي فريد من نوعه .. تذكرني بوجهة لارنكا التي أخذت حظها السياحي العالمي في الثمانينات الميلادية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه هذا اهبل لا ياخذ اموال ولا يعاشر النساء
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب بطول ، مايوفي ديونه ..
ابو عمار
هههههههههههههه المفروض يدخل بها مثل فلم زوج تحت الطلب بطولة عادل امام والا ما ينفع بالرغم انه في الاصل لا يجوز
عاطف ابو على
حد يقوله طيب ان مصر فازت بالعافيه على ليبيا 1/0 الله يرحمه ويسامحه

أخر الأخبار

حساب المواطن يوضح مدى إمكانية الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي
حساب المواطن يوضح مدى إمكانية الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي
منذ 38 دقيقة 1525
ذكرى صدور مرسوم ملكي بتأسيس مجلس الوزراء
ذكرى صدور مرسوم ملكي بتأسيس مجلس الوزراء
منذ 58 دقيقة 1522
بالفيديو.. لجين عمران تكشف سر ارتباكها عقب لقائها كاردي بي
بالفيديو.. لجين عمران تكشف سر ارتباكها عقب لقائها كاردي بي
منذ ساعة 702
بالفيديو.. لحظة مرعبة لهجوم فهد على امرأة أمام منزلها
بالفيديو.. لحظة مرعبة لهجوم فهد على امرأة أمام منزلها
منذ ساعة 788
مشروع جديد لتوسيع الخدمات الحكومية عبر الأجهزة الذكية
مشروع جديد لتوسيع الخدمات الحكومية عبر الأجهزة الذكية
منذ ساعة 12660
الهيئة السعودية للمقاولين توفر 12 ‎وظيفة شاغرة بالرياض
الهيئة السعودية للمقاولين توفر 12 ‎وظيفة شاغرة بالرياض
منذ ساعة 1486
ديون ترامب تصل إلى 1.3 مليار دولار
ديون ترامب تصل إلى 1.3 مليار دولار
منذ ساعة 1629
اقتران القمر وكوكب الزهرة بسماء المملكة في مشهد بديع اليوم
اقتران القمر وكوكب الزهرة بسماء المملكة في مشهد بديع اليوم
منذ ساعة 1439
قصة شاب بالجوف نجح في مشروع سياحي يحتضن مختلف أنواع الطيور
قصة شاب بالجوف نجح في مشروع سياحي يحتضن مختلف أنواع الطيور
منذ ساعة 1598
فوائد العنب وتأثير تناوله يوميًا على الصحة
فوائد العنب وتأثير تناوله يوميًا على الصحة
منذ ساعتين 1644