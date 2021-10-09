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الرياض شارع الكباري قديما
منذ 3 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14539
منذ 19 دقيقة
الله أكبر يازمن، الثمانينات الهجرية، طريق الكباري،،
( عد يا عداد )
عد يا عداد .. طول السنة وامشي
تلقانا في أعياد .. طول السنة نمشي
في بلادنا الحلوه يا حلوه .. حلوه السعودية
بالعدل والتدبير .. عم الرخاء فينا
ما نعرف التقصير .. وإسأل بوادينا
تعليم بالمجان .. وعلاج ورعاية
ومكافأة وضمان .. وقروض للغاية
في بلادنا الحلوه يا حلوه .. حلوه السعودية
حكامنا الأبرار .. زادوا على المطلوب
ساروا على ما سار .. أبو تركي المحبوب
في بلادنا الحلوه يا حلوه .. حلوه السعودية
حكموا بشرع الله .. بالعدل والشورى
شادوا بيوت الله .. في كل معمورة
خلوا الصحاري خمايل .. شقوا دروب ودروب
والبحر أصبح مناهل .. مثل العسل مسكوب
في بلادنا الحلوه يا حلوه .. حلوه السعودية..
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أحدث التعليقات
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
عندما يغيب المساء
يوفيه زيادهكصر ما يصرحون كان وصل مليون يعني ما يدرون ان الفواتير تصدر قبله يعني خذه من هنا وحسددبه هنا
واضح ***وصريح
الله أكبر يازمن، الثمانينات الهجرية، طريق الكباري،، ( عد يا عداد ) عد يا عداد .. طول السنة وامشي تلقانا في أعياد .. طول...
واضح ***وصريح
وهل إنتهت المنافسات الرياضية،في أنظارهم إلى هذا الحد الذي يجعلهم يلعبون بأرواح البشر بعذا الشكل السخيف.
ع. س. ع
افظل لاعب محترف مر على الملاعب السعودية طبعاً افظلهم في؟؟؟؟!!!!! والباقي عليكم
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