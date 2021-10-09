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ضبط عصابة نسائية تستقطب راغبي الزواج لسرقتهم

منذ ساعتين
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ضبط عصابة نسائية تستقطب راغبي الزواج لسرقتهم

القاهرة (صدى):
تمكنت السلطات المصرية من ضبط عصابة مكونة من 4 نساء، يقمن باستقطاب راغبي الزواج عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستدراج الرجال بغرض السرقة.

وتخصصت السيدات في عرض مواصفاتهن على صفحات راغبي الزواج، ومن ثم يتلقين عشرات العروض يوميا.

وبعد محادثة تدوم لساعات بين السيدات وبين الضحايا تنتهي بالاتفاق على الموعد والمكان المحدد، وذلك عقب التأكد من أن الضحية ميسور ماديا.

وفي المقابلة يستطيع الضحية التعرف على إحدى المتهمات التي سبق وأرسلت له صوراً لها تحت بند الاتفاق على الزواج، وخلال الحديث تقوم المتهمة بوضع مخدر داخل المشروب الذي يطلبه، ليفقد الضحية الوعي ثم يقمن بسرقة متعلقاته والمبلغ المالي الذي يملكه ثم يتركونه ملقى أرضاً حتى يعود إلى الوعي.

مصر
منوعات
عصابة
الشرطة المصرية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83322
منذ ساعة
الله لايبلانا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18049
منذ ساعة
تثبيت .. وتقليع !!

جماعة ثابت .. خليك ثابت !! "تحت الشجرة يا وهيبة"
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53944
منذ 41 دقيقة
ههههههههههههههه والاهبل ما يشوفها لما حطن له المخدر والا سائح مع جمالها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه هذا اهبل لا ياخذ اموال ولا يعاشر النساء
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب بطول ، مايوفي ديونه ..
ابو عمار
هههههههههههههه المفروض يدخل بها مثل فلم زوج تحت الطلب بطولة عادل امام والا ما ينفع بالرغم انه في الاصل لا يجوز
عاطف ابو على
حد يقوله طيب ان مصر فازت بالعافيه على ليبيا 1/0 الله يرحمه ويسامحه

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