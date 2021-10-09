ضبط عصابة نسائية تستقطب راغبي الزواج لسرقتهم

القاهرة (صدى):
تمكنت السلطات المصرية من ضبط عصابة مكونة من 4 نساء، يقمن باستقطاب راغبي الزواج عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستدراج الرجال بغرض السرقة.
وتخصصت السيدات في عرض مواصفاتهن على صفحات راغبي الزواج، ومن ثم يتلقين عشرات العروض يوميا.
وبعد محادثة تدوم لساعات بين السيدات وبين الضحايا تنتهي بالاتفاق على الموعد والمكان المحدد، وذلك عقب التأكد من أن الضحية ميسور ماديا.
وفي المقابلة يستطيع الضحية التعرف على إحدى المتهمات التي سبق وأرسلت له صوراً لها تحت بند الاتفاق على الزواج، وخلال الحديث تقوم المتهمة بوضع مخدر داخل المشروب الذي يطلبه، ليفقد الضحية الوعي ثم يقمن بسرقة متعلقاته والمبلغ المالي الذي يملكه ثم يتركونه ملقى أرضاً حتى يعود إلى الوعي.