أستاذ مساعد بجامعة جازان يكشف حقيقة تسبب مزيلات العرق في سرطان الثدي

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشف الأستاذ المساعد في جامعة جازان بكلية العلوم التطبيقية، الدكتور عبدالله الفرساني، عن حقيقة تسبب مزيلات العرق في الإصابة بسرطان الثدي.
وأوضح الفرساني، أنه وفقًا لنتائج البحث المشترك بين جامعتي جازان و"ريدينج" البريطانية، تم التوصل إلى أن تعرض خلايا الثدي الطبيعية للمواد الموجودة بمزيلات العرق، أحدث تغيير في شكل الخلايا العالقة، وزيادة حجمها، وعددها أيضا.
وأضاف: "لوحظ الأثر في الأسبوع الثالث من تعرض الخلايا للمواد الموجودة بمزيلات العرق، مثل أملاح الألمونيوم، والسيكو مليتكم بكل أنواعه".
وأشار إلى أنه تم إجراء تجارب لتحديد السمية في هذه المواد، فتبين أنها تحتوي على مركبات عالية السمية بعد تعرضها للخلايا الطبيعية خلال ساعة واحدة فقط.