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أستاذ مساعد بجامعة جازان يكشف حقيقة تسبب مزيلات العرق في سرطان الثدي

منذ ساعة
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أستاذ مساعد بجامعة جازان يكشف حقيقة تسبب مزيلات العرق في سرطان الثدي

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشف الأستاذ المساعد في جامعة جازان بكلية العلوم التطبيقية، الدكتور عبدالله الفرساني، عن حقيقة تسبب مزيلات العرق في الإصابة بسرطان الثدي.

وأوضح الفرساني، أنه وفقًا لنتائج البحث المشترك بين جامعتي جازان و"ريدينج" البريطانية، تم التوصل إلى أن تعرض خلايا الثدي الطبيعية للمواد الموجودة بمزيلات العرق، أحدث تغيير في شكل الخلايا العالقة، وزيادة حجمها، وعددها أيضا.

وأضاف: "لوحظ الأثر في الأسبوع الثالث من تعرض الخلايا للمواد الموجودة بمزيلات العرق، مثل أملاح الألمونيوم، والسيكو مليتكم بكل أنواعه".

وأشار إلى أنه تم إجراء تجارب لتحديد السمية في هذه المواد، فتبين أنها تحتوي على مركبات عالية السمية بعد تعرضها للخلايا الطبيعية خلال ساعة واحدة فقط.

سرطان الثدي
جامعة جازان
مزيلات العرق

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83321
منذ 20 دقيقة
الله يشفي كل مريض

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
اعرف ان السلاح يصدي بس اول مره اعرف ان الديزل يشيله لاني ابي الله يرحمه كان يستخدم الزيت في تنظيفه شكراً على هذي المعلومات
ابو مشعل
ياام زكي انت احسن منه انت اللعن منه وانشاء الله تتوقف معاه مسوي فيها فاهم
محمد بن حيدر
انا من المواطنين من جازان عام ١٤١٣في جا إعصار من الساعة الثامنة مساء إلى ظهر اليوم الثاني وكانت سرعته ٢٨٠ كيلو وجت في نشرة...
محمد بن حيدر
انا من المواطنين من جازان عام ١٤١٣في جا إعصار من الساعة الثامنة مساء إلى ظهر اليوم الثاني وكانت سرعته ٢٨٠ كيلو وجت في نشرة...

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