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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ 23 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

مكة
جدة
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135859
منذ 7 دقائق
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احرقوه بنفس الماده ، االجزاء من جنس العمل ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقاب ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مخلصه لها ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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