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علي الحبسي يوضح الاستعداد الأنسب للحراس عند مواجهة تاليسكا
منذ 9 ساعات
1013
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14532
منذ ساعة
تاليسكا هو ذالك اللاعب الذي لايمكن للخصم الغفلة عن ولو جزء من الثانية..
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أحدث التعليقات
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه هذا اهبل لا ياخذ اموال ولا يعاشر النساء
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب بطول ، مايوفي ديونه ..
ابو عمار
هههههههههههههه المفروض يدخل بها مثل فلم زوج تحت الطلب بطولة عادل امام والا ما ينفع بالرغم انه في الاصل لا يجوز
عاطف ابو على
حد يقوله طيب ان مصر فازت بالعافيه على ليبيا 1/0 الله يرحمه ويسامحه
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