أزهري يؤكد: "المحلل المتزوج 33 مرة يزني علانية"

القاهرة (صدى):
استنكر أحد شيوخ الأزهر في مصر يدعى "محمد أبو بكر" واقعة زواج رجل 33 مرة "كمحلل شرعي" بحجة مساعدته في رد المطلقات لأزواجهن.
وقال الشيخ محمد أبو بكر: "الرجل يتحدث عن تلك الفاحشة بفخر، ونسي أنه يأتي الزنا علانية"، مضيفا بأنه: "زان بحكم القرآن والسنة، وهذه جرائم أخلاقية وحرب على المجتمع لإشاعة الفاحشة والزنا".
وطالب النائب العام بمصر بالتحرك الفوري لوقف مثل هذا الشخص، قائلا: "مكانه السجن وليس استوديوهات القنوات ليقدم من خلالها نموذجًا فاسدًا يهدم القيم في البيوت المصرية".
وكان الرجل ويٌدعى محمد الملاح، ظهر في برنامج "يحدث في مصر"، موضحًا أنه يعمل بمسمى "محلل شرعي"، لعودة المطلقات لأزواجهن.
ورغم مخالفة هذا الفعل للشرع، أوضح الملاح أنه تزوج كمحلل 33 مرة، وأنه يقوم بذلك دون مقابل، ويرفض الحصول على أموال لعدم الدخول على الزوجة الجديدة ليكون الزواج "شرعيًا"-على حد قوله-.
اقرأ أيضا