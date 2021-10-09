عمرو أديب يحذر من مسلسل "لعبة الحبار"

القاهرة (صدى):
علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على الضجة التي أحدثها المسلسل الكوري "لعبة الحبار" Squid Game.
وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، إن المسلسل عنيف للغاية ويجب أن يكون عمر المشاهد أكبر من 18 عاما.
وأضاف أديب:" هناك مدارس كثيرة داخل مصر وخارجها بدأوا يرسلوا تحذيرات لأولياء الأمور من مشاهدة أبنائهم للمسلسل"، منوها بأن شخصيات المسلسل تحولت إلى ألعاب وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الأطفال.
وتابع:" الشخصيات التي تقوم بالقتل والعنف في المسلسل أصبحت أبطال ألعاب الأطفال"، محذرا أولياء الأمور من تعلق أولادهم بهذه الأعمال الفنية.