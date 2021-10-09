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عمرو أديب يحذر من مسلسل "لعبة الحبار"

منذ 23 دقيقة
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عمرو أديب يحذر من مسلسل "لعبة الحبار"

القاهرة (صدى):
علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على الضجة التي أحدثها المسلسل الكوري "لعبة الحبار" Squid Game.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، إن المسلسل عنيف للغاية ويجب أن يكون عمر المشاهد أكبر من 18 عاما.

وأضاف أديب:" هناك مدارس كثيرة داخل مصر وخارجها بدأوا يرسلوا تحذيرات لأولياء الأمور من مشاهدة أبنائهم للمسلسل"، منوها بأن شخصيات المسلسل تحولت إلى ألعاب وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الأطفال.

وتابع:" الشخصيات التي تقوم بالقتل والعنف في المسلسل أصبحت أبطال ألعاب الأطفال"، محذرا أولياء الأمور من تعلق أولادهم بهذه الأعمال الفنية.

مصر
عمرو اديب
فن
لعبة الحبار
Squid Game

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18045
منذ 16 دقيقة
مسلسل كوري مصنف 🔞 قالب الدنيا ومكسرها يا باشا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مدري .. حقيقي .. ما عندي فكرة .. هل ما يجري حولنا .. من صالحنا أو من طالحنا .. خاصة إنه فيه فجوة واضحة...
د محمد ماجد بخش
الله معاك .. الله يعينك .. ندعي لكم بالسلامة
د محمد ماجد بخش
مسلسل كوري مصنف 🔞 قالب الدنيا ومكسرها يا باشا
د محمد ماجد بخش
بكرة نشتري ود الجدول الدوري للعناصر الجديد ونصبح من محتكريه عالميا وعلميا .. لكن هيهات هيهات هيهات
د محمد ماجد بخش
لو كان فيك خير له كان انتفع بك

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