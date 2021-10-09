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صور.. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ثانية حاولت استهداف مطار الملك عبدالله

منذ 4 ساعات
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صور.. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ثانية حاولت استهداف مطار الملك عبدالله

جازان (صدى):
أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

ونشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن؛ صورًا لبقايا حطام وأجزاء الطائرة المسيرة المفخخة الثانية التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات السعودية وإفشال محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله.

وكان العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أعلن أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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جازان
التحالف
مطار الملك عبدالله
مليشيا الحوثي
تركي المالكي

التعليقات

harby
harby عدد التعليقات : 52
منذ 42 دقيقة
الله ينصر جنودنا ويسدد رميهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقاب ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مخلصه لها ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
احرقوه ..

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