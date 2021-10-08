"المريسل" يؤكد: وضع مسؤول في الإعلام تيشرت الجابر على مكتبه.. ويطالب بإيقاف "الفراج"

خاص (صدى):
خرج الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، منفعلا ضد الإعلامي وليد الفراج، مطالبًا بوقف برنامجه "أكشن مع وليد"، زاعمًا أنه يسيء لنادي النصر على حساب الهلال.
وتساءل المريسل عبر خاصية المساحة الصوتية بتويتر "سبيس": أين وزير الإعلام مما يفعله وليد الفراج، قائلا: "الفراج تجاوز كثيرا، حيث استخدم الميكرفون بعد ما حقق الهلال البطولة الآسيوية، ثم ظهر مستخدمًا الجوال في البرنامج متحدثا إلى والدته"، معتبرا ذلك استهزاءا بالنصر -على حد قوله-.
وطالب المريسل من وزير الإعلام ماجد القصبي، بتوضيح ما إذا كانت تصرفات الفراج طبيعية أم مخالفة، زاعمًا أن هناك دعمًا من وزارة الإعلام لنادي الهلال.
كما زعم المريسل أنه تم استدعاؤه من قبل مسؤول في وزارة الإعلام يضع قميص سامي الجابر الذي ارتداه في البطولة العربية، على مكتبه -على حد قوله-.
وأشار إلى أنه تم "تبليك حسابه من قبل وزارة الإعلام"، مبديًا استعداده للقاء وزير الإعلام شخصيا ليطلعه على الأمر.
ووجه المريسل تساؤلات لوزير الإعلام والمسؤولين في منصة شاهد قائلا: "هل استطيع أن أفعل مثلما يفعل الفراج وإذ ا فعلت سأعاقب أم لا؟ اللي يسويه الفراج يدرون عنه ولا ما يدرون، وإذا يدرون وساكتين معناه انه تصرفه وفق ضوابط معينة واستطيع أن افعل مثله".
وأضاف: "اعتقد المفروض كل الإعلاميين يسيرون تحت أنظمة ولوائح معينة ،ويجب على وزارة الإعلام أن تقف على مسافة واحدة مع كل الإعلاميين، وإذا في حاجة ثانية ما نعرفها اخبرونا".