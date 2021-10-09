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أول نادلة سعودية تروي تجربتها بالعمل في أحد المطاعم "فيديو"

منذ 9 ساعات
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أول نادلة سعودية تروي تجربتها بالعمل في أحد المطاعم "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
روت ريناد الزهراني، أول نادلة سعودية، تجربتها بالعمل في أحد المطاعم، قائلة إنها كانت تحب فكرة العمل كنادلة.

وأشارت ريناد الزهراني خلال لقاء مع برنامج "سيدتي":" الفيديو الخاص بعملي انتشر بالمصادفة وردة الفعل كانت كبيرة وغير متوقعة وداعمة"، مشيرة إلى أنها  تلقت ردود أفعال عديدة داعمة لها.

وأبانت أنها كانت سعيدة للغاية، لافتة إلى أن أحد الصحفيين حضر إلى المطعم وتعجب من أنها سعودية وطلب منها عمل لقاء فوافقت لينتشر بشكل غير متوقع.

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مطعم
أفعال
مصادفة
نادلة
ريناد الزهراني

التعليقات

صراحه
صراحه عدد التعليقات : 148
منذ 9 ساعات
وفي بيت زوجها تقول انا مو خادمة
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8569
منذ 8 ساعات
كذب
مجرد تمثيل لاستدراج النساء لهذه الاعمال المهينه لكرامتهن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18049
منذ 7 ساعات
تصلحين مذيعة وتصلحين مراقبة وتصلحين مفتشة وتصلحين طاهية وتصلحين باريستا والله يعين على وزارة شؤون المرأة لو وجدت وزارة لكن
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53945
منذ 45 دقيقة
من المؤكد ان ضروفها اجبرتها على العمل في المطعم .. الله يوفقها ويحفظها من كل شر

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه هذا اهبل لا ياخذ اموال ولا يعاشر النساء
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب بطول ، مايوفي ديونه ..
ابو عمار
هههههههههههههه المفروض يدخل بها مثل فلم زوج تحت الطلب بطولة عادل امام والا ما ينفع بالرغم انه في الاصل لا يجوز
عاطف ابو على
حد يقوله طيب ان مصر فازت بالعافيه على ليبيا 1/0 الله يرحمه ويسامحه

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