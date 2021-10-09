أول نادلة سعودية تروي تجربتها بالعمل في أحد المطاعم "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
روت ريناد الزهراني، أول نادلة سعودية، تجربتها بالعمل في أحد المطاعم، قائلة إنها كانت تحب فكرة العمل كنادلة.
وأشارت ريناد الزهراني خلال لقاء مع برنامج "سيدتي":" الفيديو الخاص بعملي انتشر بالمصادفة وردة الفعل كانت كبيرة وغير متوقعة وداعمة"، مشيرة إلى أنها تلقت ردود أفعال عديدة داعمة لها.
وأبانت أنها كانت سعيدة للغاية، لافتة إلى أن أحد الصحفيين حضر إلى المطعم وتعجب من أنها سعودية وطلب منها عمل لقاء فوافقت لينتشر بشكل غير متوقع.
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