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ابعد عن الشر
منذ 12 ساعة
1586
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135866
منذ ساعة
ياستاار ..
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أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
اعرف ان السلاح يصدي بس اول مره اعرف ان الديزل يشيله لاني ابي الله يرحمه كان يستخدم الزيت في تنظيفه شكراً على هذي المعلومات
ابو مشعل
ياام زكي انت احسن منه انت اللعن منه وانشاء الله تتوقف معاه مسوي فيها فاهم
محمد بن حيدر
انا من المواطنين من جازان عام ١٤١٣في جا إعصار من الساعة الثامنة مساء إلى ظهر اليوم الثاني وكانت سرعته ٢٨٠ كيلو وجت في نشرة...
محمد بن حيدر
انا من المواطنين من جازان عام ١٤١٣في جا إعصار من الساعة الثامنة مساء إلى ظهر اليوم الثاني وكانت سرعته ٢٨٠ كيلو وجت في نشرة...
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