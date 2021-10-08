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"المريسل" يؤكد: وضع مسؤول في الإعلام تيشرت الجابر على مكتبه.. ويطالب بإيقاف "الفراج"

منذ 39 دقيقة
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"المريسل" يؤكد: وضع مسؤول في الإعلام تيشرت الجابر على مكتبه.. ويطالب بإيقاف "الفراج"

خاص (صدى):
خرج الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، منفعلا ضد الإعلامي وليد الفراج، مطالبًا بوقف برنامجه "أكشن مع وليد"، زاعمًا أنه يسيء لنادي النصر على حساب الهلال.

وتساءل المريسل عبر خاصية المساحة الصوتية بتويتر "سبيس": أين وزير الإعلام مما يفعله وليد الفراج، قائلا: "الفراج تجاوز كثيرا، حيث استخدم الميكرفون بعد ما حقق الهلال البطولة الآسيوية، ثم ظهر مستخدمًا الجوال في البرنامج متحدثا إلى والدته"، معتبرا ذلك استهزاءا بالنصر -على حد قوله-.

وطالب المريسل من وزير الإعلام ماجد القصبي، بتوضيح ما إذا كانت تصرفات الفراج طبيعية أم مخالفة، زاعمًا أن هناك دعمًا من وزارة الإعلام لنادي الهلال.

كما زعم المريسل أنه تم استدعاؤه من قبل مسؤول في وزارة الإعلام يضع قميص سامي الجابر الذي ارتداه في البطولة العربية، على مكتبه -على حد قوله-.

وأشار إلى أنه تم "تبليك حسابه من قبل وزارة الإعلام"، مبديًا استعداده للقاء وزير الإعلام شخصيا ليطلعه على الأمر.

ووجه المريسل تساؤلات لوزير الإعلام والمسؤولين في منصة شاهد قائلا: "هل استطيع أن أفعل مثلما يفعل الفراج وإذ ا فعلت سأعاقب أم لا؟ اللي يسويه الفراج يدرون عنه ولا ما يدرون، وإذا يدرون وساكتين معناه انه تصرفه وفق ضوابط معينة واستطيع أن افعل مثله".

وأضاف: "اعتقد المفروض كل الإعلاميين يسيرون تحت أنظمة ولوائح معينة ،ويجب على وزارة الإعلام أن تقف على مسافة واحدة مع كل الإعلاميين، وإذا في حاجة ثانية ما نعرفها اخبرونا".

سامي الجابر
وليد الفراج
عبدالعزيز المريسل
الهلال والنصر
وزارة الاعلام
ماجد القصبي
اكشن مع وليد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18034
منذ 29 دقيقة
حساسية اللون الأزرق.. الهلال محترم والنصر محترم ووليد محترم جدا .. وأنت كذلك .. ولا تتحسسوا من أي لون فالكل إخوة وأحبة ولا تضيعوا فرحة الخطوات الثلاثة نحو التأهل إلى كأس العالم لو تكرمتم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18034
منذ 25 دقيقة
معصب ليه .. مافي داعي لفشة الخلق .. وش سالفته الله يصلحك .. لو كنت وزيرا للإعلام لاستدعيتك مع وليد في مكتبي وسمعت لك وبعدها أحولك لجمعية الرفق بالهلال .. النادي الكبير بجمهوره ولعبه ورجالاته مثل بقية أندية دوري الأمير محمد بن سلمان .. وأرجو ثم أرجو شرب الماء لأنه يخفف التوتر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بين نارين .. الله يعينه .. ويعوض عليه .. عمالة السوق السائبة المفترض ما تكون موجودة لأنها نقطة سوداء في حياة مجتمعنا .. لو...
د محمد ماجد بخش
معصب ليه .. مافي داعي لفشة الخلق .. وش سالفته الله يصلحك .. لو كنت وزيرا للإعلام لاستدعيتك مع وليد في مكتبي وسمعت لك...
د محمد ماجد بخش
حساسية اللون الأزرق.. الهلال محترم والنصر محترم ووليد محترم جدا .. وأنت كذلك .. ولا تتحسسوا من أي لون فالكل إخوة وأحبة ولا تضيعوا...
غييييوووورررر
كذب مجرد تمثيل لاستدراج النساء لهذه الاعمال المهينه لكرامتهن
بلبل البحر
أهان المسن أهانه الله

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