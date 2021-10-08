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فيديو.. النصر يودع بيتروس

منذ 6 ساعات
2011
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فيديو.. النصر يودع بيتروس

نواف السالم (صدى):
ودع نادي النصر لاعبه البرازيلي بيتروس، وذلك بعد 3 مواسم قضاها مع الفريق قدم خلالها مستويات متقدمة.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو، ودعت من خلاله بيتروس، معلقًا: "بالحب والوفاء والإخلاص سجّـل اسمه في قائمة نجومالنصر الذهبيين".

وكانت إدارة النصر أنهت عقد بيتروس، لتسجيل أنسيلمو دي مورايس بدلاً منه في قائمة الأجانب بالموسم الحالي، على سيبل الإعارة لعام واحد.

يذكر أن بيتروس انضم لصفوف النصر في 2018 حيث خاض 103 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة، وساهم في التتويج بألقاب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، ولقبي كأس السوبر 2019 و2020.

النصر
دوري المحترفين
بيتروس
أنسيلمو
كاس الامير محمد بن سلمان

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 228
منذ ساعة
سبحان الله بتروس من نفس طينة أبو خرقه...وافق شـنّ ..؟؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقاب ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مخلصه لها ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
احرقوه ..

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