فيديو.. النصر يودع بيتروس

نواف السالم (صدى):
ودع نادي النصر لاعبه البرازيلي بيتروس، وذلك بعد 3 مواسم قضاها مع الفريق قدم خلالها مستويات متقدمة.
ونشر نادي النصر مقطع فيديو، ودعت من خلاله بيتروس، معلقًا: "بالحب والوفاء والإخلاص سجّـل اسمه في قائمة نجومالنصر الذهبيين".
وكانت إدارة النصر أنهت عقد بيتروس، لتسجيل أنسيلمو دي مورايس بدلاً منه في قائمة الأجانب بالموسم الحالي، على سيبل الإعارة لعام واحد.
يذكر أن بيتروس انضم لصفوف النصر في 2018 حيث خاض 103 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة، وساهم في التتويج بألقاب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، ولقبي كأس السوبر 2019 و2020.