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أول نادلة سعودية تروي تجربتها بالعمل في أحد المطاعم "فيديو"

منذ ساعة
1638
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أول نادلة سعودية تروي تجربتها بالعمل في أحد المطاعم "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
روت ريناد الزهراني، أول نادلة سعودية، تجربتها بالعمل في أحد المطاعم، قائلة إنها كانت تحب فكرة العمل كنادلة.

وأشارت ريناد الزهراني خلال لقاء مع برنامج "سيدتي":" الفيديو الخاص بعملي انتشر بالمصادفة وردة الفعل كانت كبيرة وغير متوقعة وداعمة"، مشيرة إلى أنها  تلقت ردود أفعال عديدة داعمة لها.

وأبانت أنها كانت سعيدة للغاية، لافتة إلى أن أحد الصحفيين حضر إلى المطعم وتعجب من أنها سعودية وطلب منها عمل لقاء فوافقت لينتشر بشكل غير متوقع.

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مطعم
أفعال
مصادفة
نادلة
ريناد الزهراني

التعليقات

صراحه
صراحه عدد التعليقات : 148
منذ ساعة
وفي بيت زوجها تقول انا مو خادمة
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8571
منذ 58 دقيقة
كذب
مجرد تمثيل لاستدراج النساء لهذه الاعمال المهينه لكرامتهن

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د محمد ماجد بخش
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غييييوووورررر
كذب مجرد تمثيل لاستدراج النساء لهذه الاعمال المهينه لكرامتهن
بلبل البحر
أهان المسن أهانه الله

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