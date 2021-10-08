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بالفيديو .. قصة مزارع خسر 150 ألف ريال بعد إشراكه مخالفين في تجارته

منذ ساعة
1423
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بالفيديو .. قصة مزارع خسر 150 ألف ريال بعد إشراكه مخالفين في تجارته

نايف السالم (صدى):
روى العم "أبو محمد" صاحب مزرعة تمور بالرياض، كيف خسر 150 ألف ريال بسبب إشراكه عددًا من المخالفين في تجارته.

وذكر أن أحد معارفه اقترح عليه أن يُشغل عمالة مخالفين معه لجمع التمر وتجهيزه لبيعه في الأسواق، نظير مبلغ قليل من المال.

ولفت إلى أنه وافق على ذلك، وبعد أن جهزت العمالة التمور وذهبت للأسواق تفاجأ بأن نصف التمور الخاصة به فقدت، وأن بعض العمالة هربت ومعها التمور.

وأكد أنه لم يستطيع استعادة أمواله أو يبلغ عنهم الجهات الأمنية لأنهم مخالفين، وخسر على إثر ذلك 150 ألف ريال.

وأكد أن اتباع النظام وتشغيل العمالة النظامية تغني الفرد عن المشاكل وتحفظ له أمواله دون خسارة.

الرياض
مزارع
التمر
التمور
عمالة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18034
منذ 20 دقيقة
بين نارين .. الله يعينه .. ويعوض عليه .. عمالة السوق السائبة المفترض ما تكون موجودة لأنها نقطة سوداء في حياة مجتمعنا .. لو كانت المعالجة لهذا الأمر عن طريق وزارة واحدة لنجحت لكن اشتراك مذا وزارة في التصحيح .. زاد الطينة بلة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بين نارين .. الله يعينه .. ويعوض عليه .. عمالة السوق السائبة المفترض ما تكون موجودة لأنها نقطة سوداء في حياة مجتمعنا .. لو...
د محمد ماجد بخش
معصب ليه .. مافي داعي لفشة الخلق .. وش سالفته الله يصلحك .. لو كنت وزيرا للإعلام لاستدعيتك مع وليد في مكتبي وسمعت لك...
د محمد ماجد بخش
حساسية اللون الأزرق.. الهلال محترم والنصر محترم ووليد محترم جدا .. وأنت كذلك .. ولا تتحسسوا من أي لون فالكل إخوة وأحبة ولا تضيعوا...
غييييوووورررر
كذب مجرد تمثيل لاستدراج النساء لهذه الاعمال المهينه لكرامتهن
بلبل البحر
أهان المسن أهانه الله

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