بالفيديو .. قصة مزارع خسر 150 ألف ريال بعد إشراكه مخالفين في تجارته

نايف السالم (صدى):
روى العم "أبو محمد" صاحب مزرعة تمور بالرياض، كيف خسر 150 ألف ريال بسبب إشراكه عددًا من المخالفين في تجارته.
وذكر أن أحد معارفه اقترح عليه أن يُشغل عمالة مخالفين معه لجمع التمر وتجهيزه لبيعه في الأسواق، نظير مبلغ قليل من المال.
ولفت إلى أنه وافق على ذلك، وبعد أن جهزت العمالة التمور وذهبت للأسواق تفاجأ بأن نصف التمور الخاصة به فقدت، وأن بعض العمالة هربت ومعها التمور.
وأكد أنه لم يستطيع استعادة أمواله أو يبلغ عنهم الجهات الأمنية لأنهم مخالفين، وخسر على إثر ذلك 150 ألف ريال.
وأكد أن اتباع النظام وتشغيل العمالة النظامية تغني الفرد عن المشاكل وتحفظ له أمواله دون خسارة.