استشاري يكشف عن السبب وراء جرثومة المعدة ونسب انتشاره في المملكة "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري الجهاز الهضمي بدر الجار الله، عن أسباب الإصابة بجرثومة المعدة ونسب انتشارها في المملكة.
وقال بدر الجار الله خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن انتشار جرثومة المعدة كأي بكتيريا موجودة في الجسم، ينتشر عن طريق المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى الاختلاط بالناس في السكن أو العمل.
وأوضح أن جرثومة المعدة منتشرة في الكثير من دول العالم وتختلف بحسب الطبيعة الجغرافية، في المملكة قد تصل نسبة انتشارها إلى 70%.
ولفت إلى أن أعراض الجرثومة تتقاطع مع أي إصابة بكتيرية بالجسم أو ارتفاع الأحماض به، فقد تسبب غثيانًا أو ارتجاع أو آلام بالبطن، ويمكن أن يصاب المريض بإسهال.