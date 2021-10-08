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استشاري يكشف عن السبب وراء جرثومة المعدة ونسب انتشاره في المملكة "فيديو"

منذ 57 دقيقة
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استشاري يكشف عن السبب وراء جرثومة المعدة ونسب انتشاره في المملكة "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري الجهاز الهضمي بدر الجار الله، عن أسباب الإصابة بجرثومة المعدة ونسب انتشارها في المملكة.

وقال بدر الجار الله خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن  انتشار جرثومة المعدة كأي بكتيريا موجودة في الجسم، ينتشر عن طريق المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى الاختلاط بالناس في السكن أو العمل.

وأوضح أن جرثومة المعدة منتشرة في الكثير من دول العالم وتختلف بحسب الطبيعة الجغرافية، في المملكة قد تصل نسبة انتشارها إلى 70%.

 ولفت إلى أن أعراض الجرثومة تتقاطع مع أي إصابة بكتيرية بالجسم أو ارتفاع الأحماض به، فقد تسبب غثيانًا أو ارتجاع أو آلام بالبطن، ويمكن أن يصاب المريض بإسهال.

البطن
فحوصات
جرثومة المعدة
الأحماض
بدر الجار الله

التعليقات

صريح نجد
صريح نجد عدد التعليقات : 6
منذ 25 دقيقة
من احد اسباب انتشار جرثومة المعده هو طريقة تقطيع اللحم بين الضيوف على صحون الولائم حيث يقوم شخص مهايطي بتقطيع اللحم بيده المليئه بلعاب فمه ويعطيها لاحد الاشخاص ويقول ( منقوله) ويقوم الشخص بأكلها مع الرز و ياويله لو رفض لحمة المهايطي
فيه اختراع اسمه سكين يا مريض يا مهايطي

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أحدث التعليقات

صريح نجد
من احد اسباب انتشار جرثومة المعده هو طريقة تقطيع اللحم بين الضيوف على صحون الولائم حيث يقوم شخص مهايطي بتقطيع اللحم بيده المليئه بلعاب...
حسن الزهراني
لن يستمر بدت المشاكل تدب في فريق الفساد
ابوبدر
صدق ما ينفع مع هذا سجن وبس . هذا مثل ما تفضلوا بعض الاخوة ينجلد امام الله وخلقه من واحد اعتى منه علشان يذوق...
مايباخ
لذا اقترح الغاء الايصال من الصراف الالي وارسال رساله الى جوال العميل بتفاصيل الايصال وبالتالي تنتفي معها عمليه استغلاله
أبو عبدالله الحربي
استثمار نيوكسي استثمار ⚘

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