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بالفيديو .. مختص: مشروب الطاقة دمر كلية أحد طلابي

منذ 4 ساعات
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بالفيديو .. مختص: مشروب الطاقة دمر كلية أحد طلابي

علي القحطاني (صدى):
قال بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، إن مشروب الطاقة تسبب في إصابة أحد طلابه بالجامعة بالفشل الكلوي.

وأوضح أن الطالب كان يغيب بكثرة، لذا طلب منه أن ينسحب من المقرر فأبلغه الأخير أنه يغيب لكونه يقوم بعمل غسيل كلوي كل يوم.

وأضاف أن الطالب كان يشرب كل يوم 3 عبوات من مشروبات الطاقة، مما أدي إلى تلف كليته، لافتا إلى أن الإفراط في تناول الكافيين ومشروبات الطاقة يترتب عليه انهيار للجسم.

وأكد أن من بين هذه الاضرار، عدم انتظام نبضات القلب، والإصابة بالأرق، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق.

 

 

"مشروب الطاقة"..
الجامعة
الفشل الكلوي
بروفيسور
محمد الأحمدي
فسيولوجيا الجهد البدني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18045
منذ 28 دقيقة
لو كان فيك خير له كان انتفع بك

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مدري .. حقيقي .. ما عندي فكرة .. هل ما يجري حولنا .. من صالحنا أو من طالحنا .. خاصة إنه فيه فجوة واضحة...
د محمد ماجد بخش
الله معاك .. الله يعينك .. ندعي لكم بالسلامة
د محمد ماجد بخش
مسلسل كوري مصنف 🔞 قالب الدنيا ومكسرها يا باشا
د محمد ماجد بخش
بكرة نشتري ود الجدول الدوري للعناصر الجديد ونصبح من محتكريه عالميا وعلميا .. لكن هيهات هيهات هيهات
د محمد ماجد بخش
لو كان فيك خير له كان انتفع بك

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