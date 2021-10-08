بالفيديو .. مختص: مشروب الطاقة دمر كلية أحد طلابي

علي القحطاني (صدى):
قال بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، إن مشروب الطاقة تسبب في إصابة أحد طلابه بالجامعة بالفشل الكلوي.
وأوضح أن الطالب كان يغيب بكثرة، لذا طلب منه أن ينسحب من المقرر فأبلغه الأخير أنه يغيب لكونه يقوم بعمل غسيل كلوي كل يوم.
وأضاف أن الطالب كان يشرب كل يوم 3 عبوات من مشروبات الطاقة، مما أدي إلى تلف كليته، لافتا إلى أن الإفراط في تناول الكافيين ومشروبات الطاقة يترتب عليه انهيار للجسم.
وأكد أن من بين هذه الاضرار، عدم انتظام نبضات القلب، والإصابة بالأرق، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق.