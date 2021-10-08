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بالفيديو ..نصرة الحربي تكشف سبب تغيبها عن السوشيال ميديا 4 سنوات

منذ ساعة
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بالفيديو ..نصرة الحربي تكشف سبب تغيبها عن السوشيال ميديا 4 سنوات

عادل الحربي (صدى):
أوضحت مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي نصرة الحربي سبب غيابها عن السوشيال ميديا ما يقرب 4 سنوات ، مؤكدة أن هذا أول ظهور إعلامي لها على الهواء بعد انقطاعها لمدة 4 سنوات.

وقالت نصرة الحربي "سبب تغيبي هو الأحداث التي تعرضت لها وتوالت وراء بعضها كالزواج والأمومة فقررت أخذ بريك طويل".

وأضافت نصرة الحربي : " قررت آخذ إجازة لكي أنضج لأن أنا الآن أم لطفل عمره 16 سنة وآخر لديه 10 شهور فلابد أن أعمل حساب للرجالين الموجودين في حياتي ولازم أعمل حساب للأيام الجاية وكل خطوة أقوم بها لابد أن تكون مدروسة".

وعلقت نصرة الحربي على من يرى أن تنقبت بسبب الزواج حيث قالت " أنا تنقبت قبل الزواج، والزواج ليس له علاقة بالنقاب وهذه حرية شخصية، وعودتي بالشكل الجديد للسوشيال ميديا رغبة مني في الظهور بشخصيتي الحالية التي أواجه بها المجتمع".

الزواج
نصرة الحربي
السوشيال ميديا
النقاب

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8568
منذ 41 دقيقة
الله يهديها ويصلحها ويثبتها ويرزقها الزوج الصالح هي وجميع بنات المسلمين

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
مراقب
يازينه من وسواس عساه يصيب كل الحريم
غييييوووورررر
الله يهديها ويصلحها ويثبتها ويرزقها الزوج الصالح هي وجميع بنات المسلمين
القناص
البقره قدامهم ويتفرج ومبسوط
عبدالعزيز
على الله بس فراج الله قريب

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