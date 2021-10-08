حذاء يدفع رجل لمقاضاة زوجته في المحاكم

واشنطن (صدى):
شهدت إحدى المحاكم في ولاية أوهايو الأمريكية قضية غريبة من نوعها، حيث أقدم رجل على مقاضاة زوجته بسبب "حذاء".
وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2018 عندما وضعت "جودي خوري" حذاءها على الدرج فتعثر خطيبها "جون والورث" مما أدى إلى كسر عظام ساقه وذراعه ويده.
ورفع "والورث" قضية ضد خطيبته مدعيا أن إهمالها كلفه 80 ألف دولار من الفواتير الطبية و 18 ألف دولار أخرى من الدخل، فضلا عن فقدانه للعمل.
وبرغم تصاعد القضايا بينهما إلا أن زواجهما لم يتأثر، حيث تزوج "والورث" من "جودي" من نفس العام الذي وقع فيه الحادث، وظلت قضية الأول متداولة إلى أن رفضتها محكمة الاستئناف مؤخرًا.