بالفيديو .. مشجع نيوكاسل يرقص على أغنية "خالد عبدالرحمن" بعد الاستخواذ السعودي

نواف السالم (صدى):
عبر أحد مشجعي نادي نيوكاسل الإنجليزي عن سعادته بإتمام صندوق الاستثمارات العامة صفقة الاستحواذ على النادي.
ووثق المشجع مقطع فيديو لنفسه، وهو يرتدى ما يشبه بالزي السعودي، ويتراقص على أنغام أغنية للفنان خالد عبدالرحمن.
يذكر أن الصندوق أعلن أن النادي سيحظى بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة، وسيصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة النادي، في حين سيتم تعيين "أماندا ستافيلي"، الرئيس التنفيذي لشركة "PCP Capital Partners" عضوا في مجلس الإدارة.
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