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بالفيديو .. مشجع نيوكاسل يرقص على أغنية "خالد عبدالرحمن" بعد الاستخواذ السعودي

منذ 6 ساعات
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بالفيديو .. مشجع نيوكاسل يرقص على أغنية "خالد عبدالرحمن" بعد الاستخواذ السعودي

نواف السالم (صدى):
عبر أحد مشجعي نادي نيوكاسل الإنجليزي عن سعادته بإتمام صندوق الاستثمارات العامة صفقة الاستحواذ على النادي.

ووثق المشجع مقطع فيديو لنفسه، وهو يرتدى ما يشبه بالزي السعودي، ويتراقص على أنغام أغنية للفنان خالد عبدالرحمن.

يذكر أن الصندوق أعلن أن النادي سيحظى بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة، وسيصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة النادي، في حين سيتم تعيين "أماندا ستافيلي"، الرئيس التنفيذي لشركة "PCP Capital Partners" عضوا في مجلس الإدارة.

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التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10265
منذ 58 دقيقة
دا رقص هندي بيهز رأسة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18045
منذ 23 دقيقة
بكرة نشتري ود الجدول الدوري للعناصر الجديد ونصبح من محتكريه عالميا وعلميا .. لكن هيهات هيهات هيهات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مدري .. حقيقي .. ما عندي فكرة .. هل ما يجري حولنا .. من صالحنا أو من طالحنا .. خاصة إنه فيه فجوة واضحة...
د محمد ماجد بخش
الله معاك .. الله يعينك .. ندعي لكم بالسلامة
د محمد ماجد بخش
مسلسل كوري مصنف 🔞 قالب الدنيا ومكسرها يا باشا
د محمد ماجد بخش
بكرة نشتري ود الجدول الدوري للعناصر الجديد ونصبح من محتكريه عالميا وعلميا .. لكن هيهات هيهات هيهات
د محمد ماجد بخش
لو كان فيك خير له كان انتفع بك

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