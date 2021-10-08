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اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة فيلا ابنة وزيرة مصرية

منذ 11 ساعة
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اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة فيلا ابنة وزيرة مصرية

القاهرة (صدى):
كشف المتهم الرئيسي في سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط والتنمية، هالة السعيد، عن تفاصيل جريمته التي نفذها بمعاونة أشخاص آخرين.

وذكر المتهم أنه اتفق مع زميله الذي يعمل معه في تنظيف حمام السباحة على سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط، مستغلا في ذلك سفرها في منطقة شرم الشيخ.

وأضاف أنه نفذ بالفعل الخطة التي وضعها، ودخل الفيلا عبر الشرفة المطلة على الحديقة ، ثم دخل إلى غرفة النوم، حيث استولى على مصوغات ذهبية فضلا عن 3 خواتم ألماظ.

ولفت إلى أنه استعان بشقيقته من أجل بيع الألماظ، بينما طلب من والدته أن تبيع المصوغات الذهبية البالغ عددها 13 قطعة بالإضافة إلى ساعتين، من أجل إبعاد الشبهات عنه.

يذكر أن الجهات الأمنية باشرت حادث السرقة، وتبين عدم وجود أي آثار عنف على أبواب الفيلا وهو ما يؤكد أن مُنفذ الجريمة دخل المكان بطريقة شرعية، وبعد البحث توصلت إلى الجاني الذي اعترف بجريمته.

 

فيلا
شرم الشيخ
مصوغات
ألماظ
وزير التخطيط والتنمية
هالة السعيد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135866
منذ ساعة
يستاهل مايجيه من عقاب هو وأهله ..

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
اعرف ان السلاح يصدي بس اول مره اعرف ان الديزل يشيله لاني ابي الله يرحمه كان يستخدم الزيت في تنظيفه شكراً على هذي المعلومات
ابو مشعل
ياام زكي انت احسن منه انت اللعن منه وانشاء الله تتوقف معاه مسوي فيها فاهم
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