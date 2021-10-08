اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة فيلا ابنة وزيرة مصرية

القاهرة (صدى):
كشف المتهم الرئيسي في سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط والتنمية، هالة السعيد، عن تفاصيل جريمته التي نفذها بمعاونة أشخاص آخرين.
وذكر المتهم أنه اتفق مع زميله الذي يعمل معه في تنظيف حمام السباحة على سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط، مستغلا في ذلك سفرها في منطقة شرم الشيخ.
وأضاف أنه نفذ بالفعل الخطة التي وضعها، ودخل الفيلا عبر الشرفة المطلة على الحديقة ، ثم دخل إلى غرفة النوم، حيث استولى على مصوغات ذهبية فضلا عن 3 خواتم ألماظ.
ولفت إلى أنه استعان بشقيقته من أجل بيع الألماظ، بينما طلب من والدته أن تبيع المصوغات الذهبية البالغ عددها 13 قطعة بالإضافة إلى ساعتين، من أجل إبعاد الشبهات عنه.
يذكر أن الجهات الأمنية باشرت حادث السرقة، وتبين عدم وجود أي آثار عنف على أبواب الفيلا وهو ما يؤكد أن مُنفذ الجريمة دخل المكان بطريقة شرعية، وبعد البحث توصلت إلى الجاني الذي اعترف بجريمته.