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"مجلس الوزراء" يوافق على قواعد الإعفاء ومنح المكافآت المالية للعاملين بنظام مكافحة التستر

منذ ساعة
1443
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"مجلس الوزراء" يوافق على قواعد الإعفاء ومنح المكافآت المالية للعاملين بنظام مكافحة التستر

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء على قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة.

كما وافق على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21919 وتاريخ 21 /4 /1442هـ، المشتملة على برقية وزير التجارة رقم 11667 وتاريخ 17 /4 /1442هـ، بشأن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية لإقرار مشروعي قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.

كما جاءت موافقة المجلس بعد الاطلاع على نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (453) وتاريخ 18 /7 /1442هـ، والمذكرة رقم (2144) وتاريخ 26 /11 /1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

 

 

جرائم
التجارة
مجلس الوزراء
وزير التجارة
مكافحة التستر

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 255
منذ 41 دقيقة
رؤية وضوح وواضحنا يوضح التستر فوق الطاولة لنا جديد بتجديد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اخيرا ضهرت سهير
ابو عمار
رحمهم الله جميعا

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