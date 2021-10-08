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امرأة تجبر زوجها على الزواج بأخرى

منذ ساعة
828
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امرأة تجبر زوجها على الزواج بأخرى

القاهرة (صدى):
دفع الوسواس القهري امرأة لإجبار زوجها على الزواج من امرأة أخرى حتى تتخلص من مرضها الذي تسبب لها في حالة نفسية سيئة.

وذكر الدكتور محمود الوصيفي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة في مصر، أن هذه المرأة كانت دائما تعتقد أن زوجها سوف يتركها ليتزوج من واحدة أخرى.

وأضاف أن هذا الوسواس القهري دفعها لمطالبة الزوج للزواج من امرأة أخرى حتى ترتاح من شكوكها، وبالفعل وافق الأخير على طلبات زوجته بعد إلحاح شديد.

ولفت إلى أن الزوجة اختارت المرأة التي سيتزوجها زوجها، وتم بالفعل هذا الزواج، وشعرت الأولى بالراحة بعدما تخلصت من الشعور الذي يسبب الوسواس القهري لها.

جامعة
امرأة
زوج
كلية الطب
جامعة المنصورة
وسواس
وسواس قهري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53939
منذ 59 دقيقة
مصائب قوم عند قوم فوائده

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اخيرا ضهرت سهير
ابو عمار
رحمهم الله جميعا

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