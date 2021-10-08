امرأة تجبر زوجها على الزواج بأخرى

القاهرة (صدى):
دفع الوسواس القهري امرأة لإجبار زوجها على الزواج من امرأة أخرى حتى تتخلص من مرضها الذي تسبب لها في حالة نفسية سيئة.
وذكر الدكتور محمود الوصيفي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة في مصر، أن هذه المرأة كانت دائما تعتقد أن زوجها سوف يتركها ليتزوج من واحدة أخرى.
وأضاف أن هذا الوسواس القهري دفعها لمطالبة الزوج للزواج من امرأة أخرى حتى ترتاح من شكوكها، وبالفعل وافق الأخير على طلبات زوجته بعد إلحاح شديد.
ولفت إلى أن الزوجة اختارت المرأة التي سيتزوجها زوجها، وتم بالفعل هذا الزواج، وشعرت الأولى بالراحة بعدما تخلصت من الشعور الذي يسبب الوسواس القهري لها.