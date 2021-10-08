نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور .. "التويجري" يحتفي بملاك الإبل

منذ ساعة
1440
1
بالصور .. "التويجري" يحتفي بملاك الإبل

حمد الجمهور (صدى):
أحتفى الأستاذ احمد التويجري، عضو اللجنة الاقتصادية، بنادي الإبل، مساء يوم الأربعاء الماضي، بضيوفه من مسئولين وكبار ملاك الإبل.

وأقام حفل عشاء تكريما لهم بمنزله بمدينة بريدة، تزامنا مع انطلاق مهرجان مزاد العقيلات ببريدة، وكان ذلك بحضور عدد من وجهاء المجتمع.

وقدم التويجري شكره لكافة الحضور على تلبية الدعوة للاحتفاء بهم خلال هذه المناسبة، منوها بدعم سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ورعايته لمهرجان العقيلات حتى ظهر بهذه المكانة المميزة.

وعبر الضيوف عن شكرهم لـ"التويجري" على كرم الضيافة والحفاوة الغامرة، وتنظيم هذا الاحتفال المميز الذي التقى الجميع بأخوتهم في منزله العامر.

 

 

القصيم
بريدة
الإبل
منطقة القصيم
مدينة بريدة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18025
منذ 37 دقيقة
من غير ما تحلفون .. واثقين فيكم .. مصدقينكم .. ما عليكم خلاف .. الله يبارك لكم .. ويقويكم .. يا اللحى الغانمة .. وراعين الحلال اللي يرفع الرأس .. ويدسم الشوارب .. وينوع ويعدد ويحسن المراكب .. نقول لكم ما شاء الله تبارك الله وإلى الأمام .. وعساكم عالقوة .. ولا حرمنا الله من فضلكم .. والسلام عليكم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه كاشتين ..
ابو محمد 😎 ✍️
وحوش تتصارع وتتجاضع ..
عندما يغيب المساء
طيب طيب
عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
ابو عمار
تغيرت الهام بسبب كثرة العمليات

أخر الأخبار

بالفيديو .. قصة حارس أمن في نجران أصبح محاضرًا في جامعة
بالفيديو .. قصة حارس أمن في نجران أصبح محاضرًا في جامعة
منذ 12 دقيقة 1129
بالفيديو .. مشجع يضرب لاعب في مباراة ودية
بالفيديو .. مشجع يضرب لاعب في مباراة ودية
منذ 38 دقيقة 1149
بالصور .. "التويجري" يحتفي بملاك الإبل
بالصور .. "التويجري" يحتفي بملاك الإبل
منذ ساعة 1440
علامة في الثدي تستدعي الذهاب للطبيب فورًا
علامة في الثدي تستدعي الذهاب للطبيب فورًا
منذ ساعة 1381
حكم نهائي يسدل الستار على قضية والدة حلا الترك بشأن حضانة ابنتها 
حكم نهائي يسدل الستار على قضية والدة حلا الترك بشأن حضانة ابنتها 
منذ ساعة 567
إهداء للأمير خالد الفيصل
إهداء للأمير خالد الفيصل
منذ ساعة 695
بالفيديو ..ضبط مواطن من أرباب السوابق اعتدى على رجل مسن بالضرب في الشرقية
بالفيديو ..ضبط مواطن من أرباب السوابق اعتدى على رجل مسن بالضرب في الشرقية
منذ ساعة 11113
إسعافات أولية يجب مراعاتها لإنقاذ المصاب نزيف الأنف
إسعافات أولية يجب مراعاتها لإنقاذ المصاب نزيف الأنف
منذ ساعة 1263
اتحاد الريشة يختتم دورة حكام مستجدين 
اتحاد الريشة يختتم دورة حكام مستجدين 
منذ ساعة 1207
علامات تنذر بإصابة الإنسان بالزهايمر
علامات تنذر بإصابة الإنسان بالزهايمر
منذ ساعة 1369