بالصور .. "التويجري" يحتفي بملاك الإبل

حمد الجمهور (صدى):
أحتفى الأستاذ احمد التويجري، عضو اللجنة الاقتصادية، بنادي الإبل، مساء يوم الأربعاء الماضي، بضيوفه من مسئولين وكبار ملاك الإبل.
وأقام حفل عشاء تكريما لهم بمنزله بمدينة بريدة، تزامنا مع انطلاق مهرجان مزاد العقيلات ببريدة، وكان ذلك بحضور عدد من وجهاء المجتمع.
وقدم التويجري شكره لكافة الحضور على تلبية الدعوة للاحتفاء بهم خلال هذه المناسبة، منوها بدعم سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ورعايته لمهرجان العقيلات حتى ظهر بهذه المكانة المميزة.
وعبر الضيوف عن شكرهم لـ"التويجري" على كرم الضيافة والحفاوة الغامرة، وتنظيم هذا الاحتفال المميز الذي التقى الجميع بأخوتهم في منزله العامر.