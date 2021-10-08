حكم نهائي يسدل الستار على قضية والدة حلا الترك بشأن حضانة ابنتها 

المنامة (صدى):
قضت محكمة التمييز في البحرين، برفض الطعن بحكم محكمة الاسئناف القاضي بمنح حضانة أولاد الطليقين المنتج محمد الترك ومنى السابر إلى الوالد.
وعقبت منى السابر، على رفض طلبها باسترجاع الحضانة، قائلة: "ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد له يد في الموضوع.. الدنيا دواره والله مارح ينسى عبده".
وعلق محمد الترك: "الحمدالله حمدا كثيرا بعد اكثر من 6 سنوات من النزاع على حساب مصلحة الاولاد وتضيع أكثر من 6 سنوات من حياتهم لأسباب المال والشهرة حكمت المحكمة بالعدل أخيرا بعد طول انتظار وصبر اولادي خط أحمر".