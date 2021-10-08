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مواطنة تنتقد تصرفات بعض الحريم في التبذير والهياط

منذ ساعتين
1075
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135845
منذ ساعة
صح لسانتز ، وباالمصري يسلم بؤك ..

.. كلامتز عين الصواب .. الفشخره ماهي زينه ، من الشيطان مثلها مثل التبذير ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53927
منذ 35 دقيقة
الله يعطيك العافيه .. كلام سليم

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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه كاشتين ..
ابو محمد 😎 ✍️
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