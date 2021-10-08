إهداء للأمير خالد الفيصل

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إهداء للأمير خالد الفيصل
منذ 17 ساعة
1722
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135879
منذ 46 دقيقة
حفظكم الله وادام بقاءكم يا خادم البيتين الشريفين .. آمين ..
.. سمو الأمير خالد الفيصل يستاهل التكريم ويستاهل كل خير ..
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أحدث التعليقات
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
عندما يغيب المساء
يوفيه زيادهكصر ما يصرحون كان وصل مليون يعني ما يدرون ان الفواتير تصدر قبله يعني خذه من هنا وحسددبه هنا
واضح ***وصريح
الله أكبر يازمن، الثمانينات الهجرية، طريق الكباري،، ( عد يا عداد ) عد يا عداد .. طول السنة وامشي تلقانا في أعياد .. طول...
واضح ***وصريح
وهل إنتهت المنافسات الرياضية،في أنظارهم إلى هذا الحد الذي يجعلهم يلعبون بأرواح البشر بعذا الشكل السخيف.
ع. س. ع
افظل لاعب محترف مر على الملاعب السعودية طبعاً افظلهم في؟؟؟؟!!!!! والباقي عليكم
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