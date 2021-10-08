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إهداء للأمير خالد الفيصل

منذ 17 ساعة
1722
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135879
منذ 46 دقيقة
حفظكم الله وادام بقاءكم يا خادم البيتين الشريفين .. آمين ..

.. سمو الأمير خالد الفيصل يستاهل التكريم ويستاهل كل خير ..

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