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حفل غنائي ضخم للفنان جاستن بيبر في جدة 

منذ 10 ساعات
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حفل غنائي ضخم للفنان جاستن بيبر في جدة 

اميرة خالد (صدى):
كشف اتحاد السيارات والدراجات النارية عن حفل غنائي ضخم في مدينة جدة للفنان جاستن بيبر، ضمن فعاليات حفلات ختام سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا في حلبة كورنيش جدة.

ومن المقرر أن جاستن بيبر يحيي الحفل يوم 5 ديسمبر المقبل، كما سيشارك في نفس الحفل كل من ايساب روكي وديفيت غيتا، والفنان جيسبون ديرولو والموسيقي العالمي تييستو حفلًا غنائيًا في يوم 4 ديسمبر ضمن فعاليات جائزة الفورمولا.

ومن المفترض أن يقدم الفنان جاستن بيبر،  عمله الجديد Ghost، بعد طرح الإعلان التشويقي الخاص بالعمل الجديد.

كورنيش جدة
جاستن بيبر
فعاليات
مدينة جدة
حفل غنائي
حفلات
اتحاد السيارات والدراجات النارية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10265
منذ 33 دقيقة
اسمع اسمة في الفضايح بس ما سمعت غنائة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مدري .. حقيقي .. ما عندي فكرة .. هل ما يجري حولنا .. من صالحنا أو من طالحنا .. خاصة إنه فيه فجوة واضحة...
د محمد ماجد بخش
الله معاك .. الله يعينك .. ندعي لكم بالسلامة
د محمد ماجد بخش
مسلسل كوري مصنف 🔞 قالب الدنيا ومكسرها يا باشا
د محمد ماجد بخش
بكرة نشتري ود الجدول الدوري للعناصر الجديد ونصبح من محتكريه عالميا وعلميا .. لكن هيهات هيهات هيهات
د محمد ماجد بخش
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