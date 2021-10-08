حفل غنائي ضخم للفنان جاستن بيبر في جدة 

اميرة خالد (صدى):
كشف اتحاد السيارات والدراجات النارية عن حفل غنائي ضخم في مدينة جدة للفنان جاستن بيبر، ضمن فعاليات حفلات ختام سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا في حلبة كورنيش جدة.
ومن المقرر أن جاستن بيبر يحيي الحفل يوم 5 ديسمبر المقبل، كما سيشارك في نفس الحفل كل من ايساب روكي وديفيت غيتا، والفنان جيسبون ديرولو والموسيقي العالمي تييستو حفلًا غنائيًا في يوم 4 ديسمبر ضمن فعاليات جائزة الفورمولا.
ومن المفترض أن يقدم الفنان جاستن بيبر، عمله الجديد Ghost، بعد طرح الإعلان التشويقي الخاص بالعمل الجديد.