بالفيديو.. جدة تشارك بنتها وحفيدتها في تأليف كتاب

عادل الحربي (صدى):
اشتركت جدة وأم وحفيدة في تأليف أحد الكتب المعروضة حاليًا بمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأحد المقبل.
وأ ضحت الجدة، منيرة القاسم، إن فكرة تأليف الكتاب جاءت بمبادرة من ابنتها "منال"، مبينة أن ابنتها وضعتها أمام الأمر الواقع، وأرسلت لها الأسئلة أسبوعيًا لتجيب عنها، وهي الإجابات التي رأت القاسم أنها تصلح لإفادة المجتمع وليس لعائلتها فقط.
وأضافت الجدة بأنه خلال إجاباتها عن الأسئلة، طرأت فكرة أن يكون الكتاب حوارات وأسئلة بين 3 أجيال، لافتة إلى أنه في كل جيل الصالح والطالح، مشيرة إلى أنها أطلقت على هذا الكتاب "زبدة الحياة"، لأنه خلاصة تجاربها الدراسية والحياتية، باستثمار المبادئ وعدم تقديم تنازلات، وهذا ما يخدم قيام الحضارة.