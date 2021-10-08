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بالفيديو.. جدة تشارك بنتها وحفيدتها في تأليف كتاب

منذ 16 دقيقة
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بالفيديو.. جدة تشارك بنتها وحفيدتها في تأليف كتاب

عادل الحربي (صدى):
اشتركت جدة وأم وحفيدة في تأليف أحد الكتب المعروضة حاليًا بمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأحد المقبل.

وأ ضحت الجدة، منيرة القاسم، إن فكرة تأليف الكتاب جاءت بمبادرة من ابنتها "منال"، مبينة أن ابنتها وضعتها أمام الأمر الواقع، وأرسلت لها الأسئلة أسبوعيًا لتجيب عنها، وهي الإجابات التي رأت القاسم أنها تصلح لإفادة المجتمع وليس لعائلتها فقط.

وأضافت الجدة بأنه خلال إجاباتها عن الأسئلة، طرأت فكرة أن يكون الكتاب حوارات وأسئلة بين 3 أجيال، لافتة إلى أنه في كل جيل الصالح والطالح، مشيرة إلى أنها أطلقت على هذا الكتاب "زبدة الحياة"، لأنه خلاصة تجاربها الدراسية والحياتية، باستثمار المبادئ وعدم تقديم تنازلات، وهذا ما يخدم قيام الحضارة.

جدة
تأليف كتاب
كتاب زبدة الحياة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135830
منذ 10 دقائق
تماام ..

.. المثل قال // ربع تعاونوا ما ذلوا ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الأمير عبدالرحمن الشاعر .. ناقد فكاهي .. أمير رائع عبدالرحمن بن مساعد .. فلوسه حرام يقصد بها ماهي في محلها وليس يقصد في حلها
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. المثل قال // ربع تعاونوا ما ذلوا ..
عبدالله
واضح من الفيديو انها ماشية متهورة
ابو محمد 😎 ✍️
خبره ..
ناصر
ماتدري انهم حثاله الشعب والله مالومه فيهم ناس ترفع الضغط

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