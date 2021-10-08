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بالفيديو.. رد قوي من "ابن مساعد" على مقولة إن شعر الفصحى ليس ملعبه

منذ ساعتين
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بالفيديو.. رد قوي من "ابن مساعد" على مقولة إن شعر الفصحى ليس ملعبه

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على بعض الآراء عبر مواقع التواصل التي تزعم أنه له وجود في الشعر العامي، وأن نظمه لشعر الفصحى ليس ملعبه.

وقال الأمير ابن مساعد إن رده على كلام هؤلاء النقاد يكون بنشر قصائد الفصحى التي نظمها في الديوان، وأن يُلقي بكلام هؤلاء عرض الحائط، مبينة أن لديه رأيًا قاسيًا جدًا في النقد الأدبي، بأن الناقد هو من لديه منجز أدبي، وكتابات وطرح، أما الناقد غير ذلك، ففي رأيه أن عمله هذا فلوسه حرام.

وأضاف أن من كانت وظيفته في الدنيا مراقبة أعمال الآخرين لكي يبدي رأيه فيها فقط، في أي مجال، ليس فقط في الأدب، فتلك المهنة فلوسها حرام.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد
شعر الفصحى
النقد الأدبي
الشعر العامي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18022
منذ ساعة
الأمير عبدالرحمن الشاعر .. ناقد فكاهي .. أمير رائع عبدالرحمن بن مساعد ..


فلوسه حرام يقصد بها ماهي في محلها وليس يقصد في حلها

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