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سهير رمزي: لا اتذكر عدد زيجاتي.. وكنت سبب طلاق والدي ووالدتي

منذ 39 دقيقة
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سهير رمزي: لا اتذكر عدد زيجاتي.. وكنت سبب طلاق والدي ووالدتي

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية سهير رمزي عن زيجاتها سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، وكم استمرت كل زيجة وأسباب الانفصال، كما تحدثت عن فترة الطفولة.

وقالت سهير رمزي إنها عاشت فترة طفولة صعبة لأن والدها كانت معاملته حادة جدا ورغم ذلك لم تكرهه، مبينة أنها تسببت فى مشكلة بين والديها حيث أخبرت والدتها أن والدها قبَّل إحدى السيدات.

وتابعت أن والدها تعدى بالضرب على والدتها بسبب هذه المشكلة واتهمها بالكذب ، مشيرة إلى أن هذا الموقف تسبب فى "خراب البيت" و أنها لم تشاهد والدها بعد ذلك حتى توفي وذهبت لقبره في بورسعيد لتعتذر له وقرأت له الفاتحة وطلبت منه أن يسامحها.

وأشارت سهير رمزي إلى أن أول زيجة لها كانت وهي في عمر 16 عاما من الموسيقار حلمي بكر، واستمرت لمدة عام فقط لأنها أرادت دخول المجال الفني وهو رفض، كما إنها تزوجت من شخصية مهمة خليجية وحدث الانفصال لأنها لم تستطيع أن تسافر كثيرا، كما تزوجت من رجل أعمال كويتي وكان يحبها بشدة والغيرة كانت سبب انفصالهما.

وأضافت إنها تزوجت من الفنان محمود قابيل واستمر الزواج لمدة عام، وتزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي واستمر الزواج 5 سنوات لكن حدث خلالهما انفصال 3 مرات، بسبب غيرته عليها وأنه كان يشترط أن يكون بطلا أمامها في الأعمال.

وأكدت سهير رمزي أنها لا تتذكر عدد زيحاتها، مشيرة إلى أنها في أغلب الزيجات كانت العصمة في يدها، وآخر زيجة لها والمستمرة حتى الآن هي أطول زيجاتها.

طلاق
سهير رمزي
فاروق الفيشاوي
محمود قابيل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135830
منذ 30 دقيقة
خبره ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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عبدالله
واضح من الفيديو انها ماشية متهورة
ابو محمد 😎 ✍️
خبره ..
ناصر
ماتدري انهم حثاله الشعب والله مالومه فيهم ناس ترفع الضغط

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