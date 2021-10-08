نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات في معرض الصقور والصيد

منذ ساعتين
1760
1
بالفيديو.. إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات في معرض الصقور والصيد

الرياض (صدى):
كشف وليد الطويل، المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، عن إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات في معرض الصقور والصيد.

وقال وليد الطويل لقناة " الإخبارية " : إنه تم السماح لشراء السلاح للجنسين ولكن لأول مرة يتم السماح للسيدات، مشيرا إلى أن هناك إقبال من السيدات على السلاح.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، فتح أبوابه لاستقبال الزوار من الصقارين وهواة الصيد وكل أفراد العائلة، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، في أجواء ثقافية وتراثية تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

سلاح
رخص
شراء
معرض الصقور والصيد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135830
منذ ساعة
طيب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الأمير عبدالرحمن الشاعر .. ناقد فكاهي .. أمير رائع عبدالرحمن بن مساعد .. فلوسه حرام يقصد بها ماهي في محلها وليس يقصد في حلها
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. المثل قال // ربع تعاونوا ما ذلوا ..
عبدالله
واضح من الفيديو انها ماشية متهورة
ابو محمد 😎 ✍️
خبره ..
ناصر
ماتدري انهم حثاله الشعب والله مالومه فيهم ناس ترفع الضغط

أخر الأخبار

بالفيديو .. كواليس قرار مجلس حقوق الإنسان بإنهاء تفويض محققيه في اليمن
بالفيديو .. كواليس قرار مجلس حقوق الإنسان بإنهاء تفويض محققيه في اليمن
منذ 14 دقيقة 1092
بالفيديو.. جدة تشارك بنتها وحفيدتها في تأليف كتاب
بالفيديو.. جدة تشارك بنتها وحفيدتها في تأليف كتاب
منذ 16 دقيقة 1094
مختص: سطح لوح الرخام الأقل نقلاً للبكتيريا من البلاستيك والخشب في المطبخ "فيديو"
مختص: سطح لوح الرخام الأقل نقلاً للبكتيريا من البلاستيك والخشب في المطبخ "فيديو"
منذ 24 دقيقة 1069
سهير رمزي: لا اتذكر عدد زيجاتي.. وكنت سبب طلاق والدي ووالدتي
سهير رمزي: لا اتذكر عدد زيجاتي.. وكنت سبب طلاق والدي ووالدتي
منذ 39 دقيقة 302
شاهد.. ردة فعل مشجعة بعد انتقال ملكية نيوكاسل إلى صندوق الاستثمارات السعودي 
شاهد.. ردة فعل مشجعة بعد انتقال ملكية نيوكاسل إلى صندوق الاستثمارات السعودي 
منذ 42 دقيقة 1320
"علي جاسم" يصدم جمهوره بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة
"علي جاسم" يصدم جمهوره بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة
منذ 43 دقيقة 130
بالفيديو.. رد قوي من "ابن مساعد" على مقولة إن شعر الفصحى ليس ملعبه
بالفيديو.. رد قوي من "ابن مساعد" على مقولة إن شعر الفصحى ليس ملعبه
منذ ساعة 11129
نيوكاسل يعلن نفاد تذاكر مباراته أمام توتنهام قبل 9 أيام من موعدها
نيوكاسل يعلن نفاد تذاكر مباراته أمام توتنهام قبل 9 أيام من موعدها
منذ ساعة 1610
«الصحة»: تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1593
بالفيديو.. إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات في معرض الصقور والصيد
بالفيديو.. إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات في معرض الصقور والصيد
منذ ساعتين 1760