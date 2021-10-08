بالفيديو.. إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات في معرض الصقور والصيد

الرياض (صدى):
كشف وليد الطويل، المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، عن إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات في معرض الصقور والصيد.
وقال وليد الطويل لقناة " الإخبارية " : إنه تم السماح لشراء السلاح للجنسين ولكن لأول مرة يتم السماح للسيدات، مشيرا إلى أن هناك إقبال من السيدات على السلاح.
يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، فتح أبوابه لاستقبال الزوار من الصقارين وهواة الصيد وكل أفراد العائلة، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، في أجواء ثقافية وتراثية تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري.