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إصدار الحكم في قضية "اغتصاب" رونالدو لعارضة أزياء

منذ ساعتين
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إصدار الحكم في قضية "اغتصاب" رونالدو لعارضة أزياء

وكالات (صدى):
قرر قاضٍ أميركي رفض الدعوى المقدمة ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيال قضية اغتصاب وقعت في لاس فيغاس قبل أكثر من عقد من الزمن، بسبب مخالفات فيها.

كما أدانت المحكمة الفريق القانوني للمدعية بسبب استنادهم على وثائق مسربة ومسروقة، قال المحامون إنها اتصالات خاصة بين رونالدو ومحاميه

وكانت عارضة الأزياء السابقة الأميركية كاثرين مايورغا اتهمت رونالدو خمس مرات باغتصابها عام 2009 في غرفة أحد فنادق لاس فيغاس، وهي مزاعم نفاها نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي الحالي، مؤكدًا أنه أقام العلاقة معها "برضى كامل".

رونالدو
عارضة أزياء
لاس فيغاس
قضية اغتصاب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18018
منذ ساعة
"ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا"



ورينا كيف لك وجه تواجه به الخلق بعد أفعالك الشائنة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18018
منذ ساعة
(إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً (22) النساء) (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً (32) الإسراء)

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الأمير عبدالرحمن الشاعر .. ناقد فكاهي .. أمير رائع عبدالرحمن بن مساعد .. فلوسه حرام يقصد بها ماهي في محلها وليس يقصد في حلها
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. المثل قال // ربع تعاونوا ما ذلوا ..
عبدالله
واضح من الفيديو انها ماشية متهورة
ابو محمد 😎 ✍️
خبره ..
ناصر
ماتدري انهم حثاله الشعب والله مالومه فيهم ناس ترفع الضغط

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