إصدار الحكم في قضية "اغتصاب" رونالدو لعارضة أزياء

وكالات (صدى):
قرر قاضٍ أميركي رفض الدعوى المقدمة ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيال قضية اغتصاب وقعت في لاس فيغاس قبل أكثر من عقد من الزمن، بسبب مخالفات فيها.
كما أدانت المحكمة الفريق القانوني للمدعية بسبب استنادهم على وثائق مسربة ومسروقة، قال المحامون إنها اتصالات خاصة بين رونالدو ومحاميه
وكانت عارضة الأزياء السابقة الأميركية كاثرين مايورغا اتهمت رونالدو خمس مرات باغتصابها عام 2009 في غرفة أحد فنادق لاس فيغاس، وهي مزاعم نفاها نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي الحالي، مؤكدًا أنه أقام العلاقة معها "برضى كامل".