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مستشفى الملك سلمان ينجح في استبدال مفصل ركبة لمريضة

منذ 18 ساعة
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مستشفى الملك سلمان ينجح في استبدال مفصل ركبة لمريضة

سعيد العجل (صدى):
نجح فريق طبي متخصص من قسم العظام في مستشفى الملك سلمان التابع لتجمع الرياض الصحي الأول من إجراء عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة في العقد الخامس من عمرها، وذلك بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى د. محمد العتيبي.

حيث أوضح "د. العتيبي" أن المريضة كانت تعاني من احتكاك شديد في الركبة يصاحبها آلام حادة، وصعوبة في المشي والحركة مما أثر على ممارستها لحياتها بصورة طبيعية طيلة السنوات الماضية.

وأضاف بأن العملية أجريت بنجاح -ولله الحمد- وقد خرجت المريضة وهي بحالة صحية جيدة؛ وتتم متابعة حالتها واستكمال خطتها العلاجية عن طريق جلسات العلاج التاهيلي ؛ لتعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

يذكر أن قسم العظام في مستشفى الملك سلمان يعد من الأقسام المتقدمة والتي تشهد تطوراً مستمراً وملحوظاً بوجود كفاءات طبية متخصصة وتقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج واستحداث بروتوكولات علاجية معتمدة وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18030
منذ 48 دقيقة
أول عملية عملتها بنتي الدكتورة دينا كانت في مفصل الركبة قبل ٦ سنوات ولا أزال أذكر فرحتها بالثقة التي وضعها فيها أساتذتها بالجامعة باعتبار أنها جراحة عظام وبالتوفيق للجميع وأقول لدينا وحشتيني كثير يا دينا . ما شفتك من ٤ سنوات وغيابك لأجل العلم في الخارج هوّن علي لوعتي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اخيرا ضهرت سهير
ابو عمار
رحمهم الله جميعا

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