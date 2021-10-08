مشادة كلامية حادة بين ندى فاضل وزوجة عبدالله التركماني بسبب "الشماتة"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
وقعت مشادة كلامية حادة بين الممثلة والإعلامية ندى فاضل، والإعلامية حبيبة العبدالله، وذلك على أثر تعرض الفنان الكويتي عبدالله التركماني، لحادث مروري، وفق ما أعلنت زوجته الإعلامية، حبيبة العبدالله.
وكشفت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر حسابها في "إنستغرام"، تفاصيل المشادة الكلامية التي اتضح أنها بسبب "الشماتة"، حيث بدأت الأزمة من جانب ندى فاضل، التي قالت إن الحادث الذي تعرض له عبدالله التركماني، زوج حبيبة العبدالله، بسبب الظلم الذي فعله، ليتضح أن هناك أزمة سابقة بين ندى فاضل وعبدالله التركماني.
وكانت العيدان قد نشرت منشورا أعلنت فيه تعرض الفنان الكويتي لحادث مروع، لكن المتابعين فوجئوا بتعليق من الإعلامية اللبنانية الشهيرة، ندى فاضل كتبت فيه: "سبحانك ربي من يظلم اله لا يترك حقه".
واستفز التعليق زوجة عبد الله التركماني، الإعلامية حبيبة العبدالله والتي ردت عليها: "صدقتي حبيبتي خصوصا اللي تظلم مرة متزوجة وعندها عيال وتتحرش بزوجها الله ما يسيب حقه منها أبدا".
وكتبت ندى فاضل: "شوية ويكون شات زوجك عند مي شوفي الله كبير ما نسيته يوم من دعائي"، "عزيزتي، سنين وزوجك يتحرش وجوري المطيري حي تعرفي حتى بطاقتك المدنية عندي قالي إنه جنسك، تحبي تشوفي برسلها لمي العيدان، بعدين يا حظي على شنو اتحرش".
ولم تصمت حبيبة العبد الله أمام تصعيد ندى فاضل وإنما فاجأت المتابعين بردها وكتبت في تعليق: "بربري من اليوم لي باجر ما رح تقدرين تخربين بيتي وعلاقتي بزوجي، خصوصا إنك صاحبة سوابق بها الموضوع وكلنا ندري، والظاهر إنك تقصدين إن بطاقتك انتي المدنية الليدزيتها حقه لما كنتي تدورين إقامة بالكويت موجودة عندي لما طردوج من الكويت، ولا أحد من ربعج عطاك ويه ورضا يردج حاولي مرة أخرى عزيزيتي".
وردت ندى فاضل على كلمات حبيبة العبدالله بتعليق أوضحت فيه تفاصيل ما حدث، وكتبت: "عزيزتي عندي شركة في الكويت مو إقامة، أما البطاقة المدنية الخاصة فيك انه جنسك عندي شوي وتلاقيها عند مي العيدان اما لخصوص السوابق كل عمري شريفة عفيفة".