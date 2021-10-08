نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أشقاء يحتجزون شقيقتهم لـ9 سنوات في سرداب المنزل

منذ ساعة
1302
2
أشقاء يحتجزون شقيقتهم لـ9 سنوات في سرداب المنزل

خالد الظفيري (صدى):
أقدم أشقاء بالكويت بحبس شقيقتهم داخل حجرة بسرداب المنزل لمدة تسع سنوات، بمعاونة من طليقها، بسبب خلافات عائلية،وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم.

وتمكنت الفتاة المحتجزة من إبلاغ الجهات الأمنية عن حالتها، عن طريق عاملة منزلية كانت تتردد عليها، وأخبرتها بأن أشقاءها وشقيقاتها احتجزوها داخل غرفة أشبه بزنزانة في سرداب منزل الأسرة، بمحافظة الفروانية، وطلبت منها مساعدتها.

وتعاطفت العاملة المنزلية مع حالة الفتاة، وتواصلت مع إحدى المحاميات التي أبلغت النيابة، وتم مداهمة المنزل وإيقاف أشقاء وشقيقات وطليق الفتاة.

وقررت محكمة الجنايات سجن 3 أشقاء على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم باحتجاز شقيقتهم، بمعاونة طليقها، فيما تم الإفراج عن شقيقاتها بكفالة 20 ألف دينار لكل احدة.

وقامت الجهات المعنية بوضع الفتاة في مسكن مخصص لها، فيما أجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 14 أكتوبر الحالي.

الكويت
عاملة منزلية
محكمة الجنايات
الفروانية
سرادب المنزل

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14515
منذ 50 دقيقة
نسأل الله العفو والعافية،،

وظلمُ ذوي القربى أشدُّ مضاضة ً
على المرءِ من وَقْعِ الحُسامِ المُهنّد


طرفة إبن العبد..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8566
منذ 42 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين
وردهم إليك ردا جميلا
الله اعلم بخوافي امورهم ولكن لا اتوقع ان يجتمع الاشقاء والشقيقات على ظلم اختهم بدون سبب قوي
معقول مافيهم انسان منصف وعادل وينصر المظلوم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
هلا وغلا اخوي الدكتور محمد أهم شي علمتني الحياة به هو أن احترم عقول البشر،، لكن لااثق بها 👏
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
هلا بالمساء السلاح يتعرض لصدأ من الداخل والديزل يحميه من الصدأ،، فلازم تمسح المشط والجر وكل القطع بعد ماتتغسلها كما أن بعض القطع مع...
Nasser
خطأ المنظمين بالمقام الأول لأنهم وضعوا الزاوية الإعلامية بمكان خطأ واتجاه خاطئ
ABDALRHMAN FF 1
أي والله صادق يا ابو مشاري
عبدالله
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8564 منذ دقيقتين بعض الحريم صابهن هبال وهوس مواقع التواصل وتغيرت اخلاقهن بسبب متابعة التافهين والحثاله والمصيبة القوانين الجديده والمحاكم...

أخر الأخبار

"النقل" توضح مدى أحقية تعويض مالك المركبة إذا تضررت مركبته بسبب الطرق
"النقل" توضح مدى أحقية تعويض مالك المركبة إذا تضررت مركبته بسبب الطرق
منذ 34 دقيقة 1405
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على مرشح برلماني في انتخابات العراق
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على مرشح برلماني في انتخابات العراق
منذ 40 دقيقة 1505
مشادة كلامية حادة بين ندى فاضل وزوجة عبدالله التركماني بسبب "الشماتة"
مشادة كلامية حادة بين ندى فاضل وزوجة عبدالله التركماني بسبب "الشماتة"
منذ 44 دقيقة 719
بالفيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن يزور مريض السمنة الشراري ويغني له
بالفيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن يزور مريض السمنة الشراري ويغني له
منذ 50 دقيقة 728
انفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في أفغانستان
انفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في أفغانستان
منذ 59 دقيقة 1654
بالفيديو.. مواطن يقدم اختراع يخفض من استهلاك فواتير الكهرباء
بالفيديو.. مواطن يقدم اختراع يخفض من استهلاك فواتير الكهرباء
منذ ساعة 1785
مقتل 6 أشخاص إثر عواصف رملية عنيفة
مقتل 6 أشخاص إثر عواصف رملية عنيفة
منذ ساعة 840
بالفيديو.. القوات البحرية تطلق صواريخ على أهداف في نسيم البحر
بالفيديو.. القوات البحرية تطلق صواريخ على أهداف في نسيم البحر
منذ ساعة 1675
أشقاء يحتجزون شقيقتهم لـ9 سنوات في سرداب المنزل
أشقاء يحتجزون شقيقتهم لـ9 سنوات في سرداب المنزل
منذ ساعة 1302
إجراء تعديلات على تويوتا تاكوما قبل طرحها بالأسواق
إجراء تعديلات على تويوتا تاكوما قبل طرحها بالأسواق
منذ ساعة 1657