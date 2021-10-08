أشقاء يحتجزون شقيقتهم لـ9 سنوات في سرداب المنزل

خالد الظفيري (صدى):
أقدم أشقاء بالكويت بحبس شقيقتهم داخل حجرة بسرداب المنزل لمدة تسع سنوات، بمعاونة من طليقها، بسبب خلافات عائلية،وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم.
وتمكنت الفتاة المحتجزة من إبلاغ الجهات الأمنية عن حالتها، عن طريق عاملة منزلية كانت تتردد عليها، وأخبرتها بأن أشقاءها وشقيقاتها احتجزوها داخل غرفة أشبه بزنزانة في سرداب منزل الأسرة، بمحافظة الفروانية، وطلبت منها مساعدتها.
وتعاطفت العاملة المنزلية مع حالة الفتاة، وتواصلت مع إحدى المحاميات التي أبلغت النيابة، وتم مداهمة المنزل وإيقاف أشقاء وشقيقات وطليق الفتاة.
وقررت محكمة الجنايات سجن 3 أشقاء على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم باحتجاز شقيقتهم، بمعاونة طليقها، فيما تم الإفراج عن شقيقاتها بكفالة 20 ألف دينار لكل احدة.
وقامت الجهات المعنية بوضع الفتاة في مسكن مخصص لها، فيما أجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 14 أكتوبر الحالي.