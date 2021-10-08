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بالفيديو.. القوات البحرية تطلق صواريخ على أهداف في نسيم البحر

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. القوات البحرية تطلق صواريخ على أهداف في نسيم البحر

الرياض (صدى):
نفذت وحدات من القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "نسيم البحر-13" رماية بالصواريخ على أهداف بحرية في تمرين نسيم البحر13 مع القوات البحرية الباكستانية في بحر العرب .

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة " العربية " الصواريخ التي أُطلقت في التمرين حيث نفذت بشكل احترافي ودمرت أهدافها.

وحضر التمرين قائد القوات البحرية السعودي الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وقائد القوات البحرية الباكستانية الفريق أول أمجد خان نيازي، وسفير المملكة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نواف المالكي.

ويذكر أن القوات الجوية الملكية نفذت الرماية بصواريخ جو ـ سطح على أهداف بحرية، وكانت الرماية ناجحة أيضا، وتمت بكل احترافية من قبل القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الجوية.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135823
منذ 23 دقيقة
الله يقويكم ويسدد رميكم يا حماة الوطن بعد الله .. اللهم آمين ..

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ابو محمد 😎 ✍️
الله يقويكم ويسدد رميكم يا حماة الوطن بعد الله .. اللهم آمين ..
لا يهمونك انا مجنونك
بصراحة ابلة وغبي واحمق ذى الشخص

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