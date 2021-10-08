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حملة اعتذار من الجماهير السعودية بعد فيديو قائد المنتخب الياباني

منذ ساعتين
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حملة اعتذار من الجماهير السعودية بعد فيديو قائد المنتخب الياباني

ماجد محمد (صدى):
أطلق جمهور المملكة حملة على "تويتر" تحت هاشتاغ "جمهور السعودية يعتذر لليابان" بعدما تعرض له قائد المنتخب الياباني عقب مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم أمام المنتخب السعودي.

وكان مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان انفعل على بعض الجماهير السعودية، بعد تعرضه لصرخات سخرية واستهزاء عقب نهاية مباراة الفريقين، ضمن منافسات المجموعة الـ2 من التصفيات الآسيوية.

وقال المفكر نايف بن عبدالله عبر هاشتاق "جمهور السعودية يعتذر لليابان "‏الجمهور السعودي يعتذر لدولة ومنتخب وجمهور اليابان ويُطلق هاشتاق ويأمل من السفير الياباني نقل الإعتذار للبعثة اليابانية بعد التصرف الطائش والفردي من أحد المشجعين إتجاه أحد لاعبي المنتخب الياباني".

وأضاف مغرد اخر " ‏تصرف وماله داعي صراحه لكن الاعتذار من شيم الرجال ".‏وغلق آخر "‎‎‎نعتذر لكم معالي السفير وللشعب الياباني عن ما بدر من أحد المشجعين الذي لا يقصد الإساءة بل كان تعبير فرح بالفوز" .

‏‎‎‎‎ وقدمت مغردة الاعتذار لليابان قائلة " نحن نحبكم إعذرونا على تجاوز بعض الجمهور".

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم فاز على اليابان بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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اليابان
الجماهير السعودية
التصفيات الآسيوية
المنتخب الياباني

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2725
منذ ساعة
هذا الشخص معتوة،، دائماً النقص والدونية تولد مثل هذة الحالات الشاذة وانا متأكد انة يوم 24 نوفمبر 2019 كان من ضمن المشجعين المسياريين مع اوراوا الياباني
بوحمدان
بوحمدان عدد التعليقات : 1
منذ 42 دقيقة
دايماً الجمهور السعودي يدعي انه افضل الناس ولا يحترم الاخرين حتى وان كانوا ضيوف

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Nasser
خطأ المنظمين بالمقام الأول لأنهم وضعوا الزاوية الإعلامية بمكان خطأ واتجاه خاطئ
ABDALRHMAN FF 1
أي والله صادق يا ابو مشاري
عبدالله
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8564 منذ دقيقتين بعض الحريم صابهن هبال وهوس مواقع التواصل وتغيرت اخلاقهن بسبب متابعة التافهين والحثاله والمصيبة القوانين الجديده والمحاكم...

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