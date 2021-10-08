حملة اعتذار من الجماهير السعودية بعد فيديو قائد المنتخب الياباني

ماجد محمد (صدى):
أطلق جمهور المملكة حملة على "تويتر" تحت هاشتاغ "جمهور السعودية يعتذر لليابان" بعدما تعرض له قائد المنتخب الياباني عقب مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم أمام المنتخب السعودي.
وكان مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان انفعل على بعض الجماهير السعودية، بعد تعرضه لصرخات سخرية واستهزاء عقب نهاية مباراة الفريقين، ضمن منافسات المجموعة الـ2 من التصفيات الآسيوية.
وقال المفكر نايف بن عبدالله عبر هاشتاق "جمهور السعودية يعتذر لليابان "الجمهور السعودي يعتذر لدولة ومنتخب وجمهور اليابان ويُطلق هاشتاق ويأمل من السفير الياباني نقل الإعتذار للبعثة اليابانية بعد التصرف الطائش والفردي من أحد المشجعين إتجاه أحد لاعبي المنتخب الياباني".
وأضاف مغرد اخر " تصرف وماله داعي صراحه لكن الاعتذار من شيم الرجال ".وغلق آخر "نعتذر لكم معالي السفير وللشعب الياباني عن ما بدر من أحد المشجعين الذي لا يقصد الإساءة بل كان تعبير فرح بالفوز" .
وقدمت مغردة الاعتذار لليابان قائلة " نحن نحبكم إعذرونا على تجاوز بعض الجمهور".
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم فاز على اليابان بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
اقرا ايضا