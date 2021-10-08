إنشاء مصنع لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين بالرياض لإنشاء أكبر مدينة طينية

الرياض (صدى):
قال رئيس شركة الدرعية للتطوير، جوناثان تيمز، أنه سيتم إنشاء مصنع في شمال الرياض لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين، وذلك من أجل بناء أكبر مدينة طينية بالعالم في الدرعية.
وأوضح "تيمز" أنه جارٍ بناء "بوابة الدرعية" بطوب طيني مصنوع يدوياً، كما كان يتم صنعه في المملكة قبل ما يزيد على 300 عام، وذلك لتكون البوابة أكبر مدينة من هذا الطراز في العالم، مبينا أن الدرعية عموماً ستضم في مختلف جوانبها 38 فندقاً، من بينها 25 فندقاً بمشروع البوابة الذي سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2024، إلى جانب 26 من الأصول المبنية بينها 6 متاحف رئيسية.
وأشار الى أن البوابة ستضم مشروعاً رئيسياً لتجارة التجزئة في "الدرعية سكوير"، وأكاديمية للتعليم، إلى جانب جامعة الملك سلمان، وغير ذلك من مشروعات ومرافق.