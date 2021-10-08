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عبث سائقه ينتهي بكارثة
منذ ساعة
614
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التعليقات
أبو سعود
عدد التعليقات : 606
منذ ساعة
مو شرط يكون عبث
أحيانا ينكسر أحد الاذرع الأماميةأو ينفك ولا تستطيع تتحكم بالسيارة
الله يكفينا الشر
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أحدث التعليقات
عبدالله
لا حول ولا قوة إلا بالله تطلب الطلاق على اساس تعمل في مواقع الفساد الاجتماعي
yous
لكل جوادٍ كبوة انصح السومة بالرقية الشرعية
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
mohammed
إذا الجمهور فرحان بالفوز يقل أدبه ويصرخ مثل المجنون الأحمق
أبو سعود
مو شرط يكون عبث أحيانا ينكسر أحد الاذرع الأماميةأو ينفك ولا تستطيع تتحكم بالسيارة الله يكفينا الشر
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