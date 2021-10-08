نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عبث سائقه ينتهي بكارثة

منذ ساعة
614
1

التعليقات

أبو سعود
أبو سعود عدد التعليقات : 606
منذ ساعة
مو شرط يكون عبث
أحيانا ينكسر أحد الاذرع الأماميةأو ينفك ولا تستطيع تتحكم بالسيارة
الله يكفينا الشر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
لا حول ولا قوة إلا بالله تطلب الطلاق على اساس تعمل في مواقع الفساد الاجتماعي
yous
لكل جوادٍ كبوة انصح السومة بالرقية الشرعية
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
mohammed
إذا الجمهور فرحان بالفوز يقل أدبه ويصرخ مثل المجنون الأحمق
أبو سعود
مو شرط يكون عبث أحيانا ينكسر أحد الاذرع الأماميةأو ينفك ولا تستطيع تتحكم بالسيارة الله يكفينا الشر

أخر الأخبار

سفارة المملكة في إيطاليا: 3 شروط للقدوم لغرض السياحة
سفارة المملكة في إيطاليا: 3 شروط للقدوم لغرض السياحة
منذ 28 دقيقة 1381
عامل بناء يتفاجئ إنفجار أرضي
عامل بناء يتفاجئ إنفجار أرضي
منذ 33 دقيقة 397
سقوط مروع لرجل بسبب فيل
سقوط مروع لرجل بسبب فيل
منذ 38 دقيقة 422
امحق تجربة مع الخيل
امحق تجربة مع الخيل
منذ 43 دقيقة 429
حملة اعتذار من الجماهير السعودية بعد فيديو قائد المنتخب الياباني
حملة اعتذار من الجماهير السعودية بعد فيديو قائد المنتخب الياباني
منذ ساعة 1989
إنشاء مصنع لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين بالرياض لإنشاء أكبر مدينة طينية
إنشاء مصنع لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين بالرياض لإنشاء أكبر مدينة طينية
منذ ساعة 1588
عبث سائقه ينتهي بكارثة
عبث سائقه ينتهي بكارثة
منذ ساعة 614
الحاجة ام الاختراع
الحاجة ام الاختراع
منذ ساعة 521
الحكم ما سلم من الجماهير
الحكم ما سلم من الجماهير
منذ ساعة 545
بالفيديو.. شاب يسقط من الطابق الـ12 في بئر المصعد
بالفيديو.. شاب يسقط من الطابق الـ12 في بئر المصعد
منذ ساعة 871