عبدالرحمن بن مساعد يروي موقفاً طريفاً جمعه بالفنان طلال مداح

أميرة خالد (صدى):
تحدث الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن موقف طريف جمعه بالفنان الراحل طلال مداح خلال كواليس أوبريت "كتاب مجد بلادنا"، ومدى إمكانية قبوله بالتعاون من جديد مع الفنان كاظم الساهر.
وقال الأمير عبدالرحمن، "كنت دائما امزح مع الراحل طلال مداح ، وأخبرته ذات يوم أنه يحتاج للحضور مبكراً للتدرب لمدة أسبوع على ركوب الخيل للظهور بالأوبريت، إلا أن الفنان طلال أبلغه بعدم تجربته بركوب الخيل من قبل، لكنه واصل مزاحه معه بالتأكيد على ضرورة التدرب على الأمر؛ كون المشاركين بالأوبريت سيدخلون المسرح بالخيل بحفل الجنادرية.
وأضاف أن الراحل طلال أبلغه بعد ذلك هاتفياً بأنه تدرب لأسبوع كامل في جدة على ركوب الخيل، مشيراً إلى أنه شعر بالإحراج من تلك المزحة وأبلغه بأن فكرة الخيل قد تم إلغاؤها.
وعن أجمل فنان قام بالغناء بكلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد أكد أن الكثير من الفنانين تألقوا في الغناء بكلماته مثل أصالة وأنغام ، كما تمنى أن يعود التعاون بينه وبين الفنان كاظم الساهر مجدداً، مضيفاً أنه يشعر بأن الأخير قلّ نشاطه، لكنه يتمنى فعلاً أن يتعاونا من جديد.
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