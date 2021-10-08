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عبدالرحمن بن مساعد يروي موقفاً طريفاً جمعه بالفنان طلال مداح

منذ ساعة
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عبدالرحمن بن مساعد يروي موقفاً طريفاً جمعه بالفنان طلال مداح

أميرة خالد (صدى):
تحدث الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن موقف طريف جمعه بالفنان الراحل طلال مداح خلال كواليس أوبريت "كتاب مجد بلادنا"، ومدى إمكانية قبوله بالتعاون من جديد مع الفنان كاظم الساهر.

وقال الأمير عبدالرحمن، "كنت دائما امزح مع الراحل طلال مداح ، وأخبرته ذات يوم أنه يحتاج للحضور مبكراً للتدرب لمدة أسبوع على ركوب الخيل للظهور بالأوبريت، إلا أن الفنان طلال أبلغه بعدم تجربته بركوب الخيل من قبل، لكنه واصل مزاحه معه بالتأكيد على ضرورة التدرب على الأمر؛ كون المشاركين بالأوبريت سيدخلون المسرح بالخيل بحفل الجنادرية.

وأضاف أن الراحل طلال أبلغه بعد ذلك هاتفياً بأنه تدرب لأسبوع كامل في جدة على ركوب الخيل، مشيراً إلى أنه شعر بالإحراج من تلك المزحة وأبلغه بأن فكرة الخيل قد تم إلغاؤها.

وعن أجمل فنان قام بالغناء بكلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد أكد أن الكثير من الفنانين تألقوا في الغناء بكلماته مثل أصالة وأنغام ، كما تمنى أن يعود التعاون بينه وبين الفنان كاظم الساهر مجدداً، مضيفاً أنه يشعر بأن الأخير قلّ نشاطه، لكنه يتمنى فعلاً أن يتعاونا من جديد.

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عبدالرحمن بن مساعد
كاظم الساهر
طلال مداح
الأوبريت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135810
منذ 37 دقيقة
الله يرحم ابا عبد الله رحمة واسعه ويسكنه فسيح جناته ، ولكم طولة العمر والصحة والسلامه يا سمو الأمير ..

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه
سردار
المعذره ما اقصد الاساءه لاحد لكن ظننت انك تقصد الكلب وستدل على كلامي بقصيده قديمه لا اعرف صاحبها احفظ اجزاء من ابياتها يقول الخايب...
ابو محمد 😎 ✍️
لا .. هذي بروفه قبل الزواج بس .. لا احد يسيء الظن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا يقرا جدوع ماكتبت ، يجيك يجدع اذانك ..
بوفيصل
ليس للمواطن فائدة من ارتفاع القيمة السوقية المواطن يريد شي يفيده مباشرة وليس تلميع اعلامي دولي

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