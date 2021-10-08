نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القيمة السوقية لـ "أرامكو" تصل إلى 2 تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2019

منذ ساعة
1655
2
القيمة السوقية لـ "أرامكو" تصل إلى 2 تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2019

الرياض (صدى):
سجلت شركات النفط العملاقة مستويات لم تشهدها منذ عدة أعوام بسبب صعود أسعار النفط وارتفاع أسهمها ما يعزز أرباح الشركات خلال العام الجاري، حيث بلغت المكاسب السوقية لعمالقة النفط 330 مليار دولار خلال العام الجاري، وبزيادة 13.1 في المائة.

وبذلك تصل القيمة السوقية المجمعة لعمالقة النفط الكبرى، وهي "أرامكو السعودية، إكسون موبيل، شيفرون، شل، توتال، وبي بي"، نحو 2.85 تريليون دولار بنهاية جلسة السادس من أكتوبر الجاري، مقارنة بنحو 2.52 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بحسب الاقتصادية.

وشهدت شركات النفط العملاقة انخفاضا حادا في إيراداتها خلال العام الماضي بعد تداعيات الجائحة وأزمة أسعار النفط، ما جعل قيمتها السوقية تهبط لمستويات تاريخية وغير متوقعة، وإذا ما تمت مقارنة القيم السوقية الحالية بما كانت عليه خلال مارس 2020، فإنها قفزت 49 في المائة بما يعادل أكثر من 934 مليار دولار.

وخلال العام الجاري، زادت القيمة السوقية لسهم أرامكو السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم، بأكثر من 122.6 مليار دولار، لتصل قيمة الشركة السوقية إلى 1.98 تريليون دولار، تعادل 37.3 ريال للسهم بحسب إغلاق جلسة السادس من أكتوبر، وهو أعلى إغلاق منذ ديسمبر 2019.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في وقت سابق، أن الشركة ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 لتصل إجمالا إلى 13 مليون برميل يوميا.

وزادت القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل 46.7 في المائة عن قيمها بنهاية 2020 بما يعادل نحو 81.6 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة "شل" 29.4 في المائة بما يعادل أكثر من 40 مليار دولار، فيما كسبت أسهم شيفرون نحو 39.6 مليار دولار.

أرامكو
النفط
القيمة السوقية
أرباح الشركات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135810
منذ 47 دقيقة
خير ان شاء الله .. بس زودوا لنا بأرباح الأسهم ، شغل القطاره اضمانا وأضنانا زياده ..
بوفيصل
بوفيصل عدد التعليقات : 1
منذ 28 دقيقة
ليس للمواطن فائدة من ارتفاع القيمة السوقية المواطن يريد شي يفيده مباشرة وليس تلميع اعلامي دولي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه
سردار
المعذره ما اقصد الاساءه لاحد لكن ظننت انك تقصد الكلب وستدل على كلامي بقصيده قديمه لا اعرف صاحبها احفظ اجزاء من ابياتها يقول الخايب...
ابو محمد 😎 ✍️
لا .. هذي بروفه قبل الزواج بس .. لا احد يسيء الظن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا يقرا جدوع ماكتبت ، يجيك يجدع اذانك ..
بوفيصل
ليس للمواطن فائدة من ارتفاع القيمة السوقية المواطن يريد شي يفيده مباشرة وليس تلميع اعلامي دولي

أخر الأخبار

بالفيديو.. احتفالية جامعة الملك فهد للبترول بالدفعة الأولى من طالبات البكالوريوس بمشاركة وزير الطاقة
بالفيديو.. احتفالية جامعة الملك فهد للبترول بالدفعة الأولى من طالبات البكالوريوس بمشاركة وزير الطاقة
منذ 55 دقيقة 1594
بالصور.. عروسان يحتفلان بزفافهما تحت الماء
بالصور.. عروسان يحتفلان بزفافهما تحت الماء
منذ ساعة 745
عبدالرحمن بن مساعد يروي موقفاً طريفاً جمعه بالفنان طلال مداح
عبدالرحمن بن مساعد يروي موقفاً طريفاً جمعه بالفنان طلال مداح
منذ ساعة 782
بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم الحلف بالحرام في كل لحظة
بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم الحلف بالحرام في كل لحظة
منذ ساعة 1762
القيادة تهنئ رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده
منذ ساعة 1471
القيمة السوقية لـ "أرامكو" تصل إلى 2 تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2019
القيمة السوقية لـ "أرامكو" تصل إلى 2 تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2019
منذ ساعة 1655
فوائد تناول الفول السوداني
فوائد تناول الفول السوداني
منذ ساعتين 1647
طريقة نحت ورفع الوجنتين بشكل مثالي
طريقة نحت ورفع الوجنتين بشكل مثالي
منذ ساعتين 1484
تركي آل الشيخ: نطمح في تحقيق نجاحات تفوق موسم الرياض الماضي
تركي آل الشيخ: نطمح في تحقيق نجاحات تفوق موسم الرياض الماضي
منذ ساعتين 1584
سناب شات يطلق أداة جديدة للحد من انتشار المخدرات
سناب شات يطلق أداة جديدة للحد من انتشار المخدرات
منذ ساعتين 1572